Bebe Rexha fue agredida por un sujeto en pleno concierto 

La cantante estadounidense Bebe Rexha tuvo que vivir un lamentable episodio durante el fin de semana durante el concierto de Nueva York, pues los oficiales de Nueva York acudieron a la escena y arrestaron al presunto culpable de la agresión a la cantante estadounidense.

Por otro lado, la cantante relato que daba un concierto en una de las azoteas más prestigiosas de Nueva York, donde recibió un impacto en su cara de un móvil que fue lanzado por unos de sus fans de la cantante Bebe Rexha.

De este modo, el incidente de Rexha paró el concierto, cayó al suelo y rápidamente fue ayudada por parte del personal del evento; además llegaron los servicios médicos, quienes la desalojaron del lugar para evaluar su estado de salud y el concierto fue cancelado.

Fan throws Cell Phone at Bebe Rexha and Busts her Jaw at an NYC Concert… pic.twitter.com/1BdpkiJoZW

— Human Nature (@Human101Nature) June 20, 2023