Hunter Biden se declara culpable por evasión de impuesto y posesión ilegal de armas 

Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos Joe Biden, se declara culpable de dos delitos relacionadas a evasión fiscal, pues bien, con ello evitara ser encausado penalmente por el Departamento de Justicia por delito de portación ilegal de arma.

De este modo, el representante legal de Hunter subrayo que su defendido aceptara la responsabilidad de dos faltas por defraudación. Con el objetivo de desechar el asunto de la portación ilegal del arma, pues recordemos que Estados Unido es principal país en portaciones de armas.

JUST IN: Tucker Carlson calls out the Department of Justice for blatant corruption & accuses the FBI of engaging in a cover up for the Biden family.

“The Department of Justice just baptized Hunter Biden. A lifetime of sins washed away in an instant.”

"Hunter Biden somehow…

