Estrenos por un lado, estrenos por el otro, más y más estrenos. Este 2024 nos está trayendo una gran cantidad de películas, series, videojuegos y muchas más cosas para disfrutar. Entre todo ha habido ciertos productos particulares y de productoras independientes. Por ello, es momento de hablar de otro de estos estrenos del 2024 que es, por decirlo de alguna forma, interesante. ¿Listos para disfrutar de Bambi: The Reckoning?

Últimamente, está de moda tomar personajes que ya son de dominio público (o con algunos cambios, para no sufrir por los derechos de autor) y hacer versiones de estos totalmente grotescos, llenos de horror y deseo por asesinar. Ejemplos de esto son: Winnie the Pooh: Blood and Honey, The Mean One, The Spider y Fiona. También se ha dado en el mundo de los videojuegos con creaciones como: Infestation: Origins.

Bambi

Siguiendo la dinámica de estas adaptaciones aparece Bambi: The Reckoning. El autor original del cuento de Bambi, es Felix Salten, el cual publicó su novela en 1923. Por lo que en el 2023 los derechos de adaptación de esta historia ya pasaron a ser de dominio público.

Jagged Edge Productions, en complicidad con ITN Studios son los responsables de esta interesante, descabellada y sangrienta nueva versión. Adaptando la fábula de Bambi, a una versión mucho más oscura de la versión que todos conocemos.

Bambi asesino

El ciervo tierno y amado por muchos se volverá una máquina asesina. La historia seguirá a Xana y a su hijo Benji, ellos dos, después de un accidente de auto, serán perseguidos por el homicida Bambi. Este acabará con la vida de quien se cruce en su camino.

El director Dan Allen asegura que será una película aterradora “Esta película es tanto de la muerte de la infancia como que arruinará infancias. Esperen mucha sangre, lágrimas y conejos”.

¿Cuándo estrena?

Aunque aún no hay fecha exacta, si sabemos que se estrenará en algún momento de 2024. Por el momento ya pueden disfrutar del primer adelanto de esta sangrienta historia. Les dejamos el tráiler de Bambi: The Reckoning.

Esta nueva adaptación de Bambi se vuelve parte de lo conocido como Poohniverse originado de la película Winnie the Pooh: Blood and Honey. Una serie de películas que nacen como historias infantiles, para en la actualidad volverse producciones llenas de sangre y seres mortales.

