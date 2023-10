Lionel Messi y Aitana Bonmatí son los ganadores del Balón de Oro 2023

Se dio a conocer la ceremonia de la entrega del Balón de Oro a los mejores jugadores de esta temporada 2022-23, además de sus hazañas deportivas, el astro argentino Lionel Messi se lleva su octavo balón de oro por detrás de Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Con 36 años el actual jugador del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), también la ganadora de la categoría femenil; Aitana Bonmatí quién conquistó el Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda con España, además del campeonato con el Barcelona Femenil.

A lo largo de su trayectoria futbolística, varios jugadores demostraron estar a la altura de sus selecciones y clubes en competencias internacionales y locales.

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!

🌕🌕✨✨

🌕🌕✨✨✨

🌕🌕✨✨✨✨✨

🌕🌕✨✨✨✨✨✨✨#ballondor pic.twitter.com/fDpFMqMl1Y

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023