Selección Mexicana Sub 23 logra avanzar a la siguiente ronda en los Panamericanos 2023

La Selección Mexicana Sub 23 de Ricardo Cadena le ganó de pura chiripa a Uruguay con marcador de 1-0 para avanzar a la semifinal; así y todo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, ya que depende de cierto resultado entre República de Dominica y de los anfitriones Chile.

De esta manera, México sub 23 se clasificó a la siguiente ronda de este torneo, después de caer ante Chile y empatar a Dominicana. Aún así, Ricardo Cadena y su equipo eran conscientes de que necesitaba sacar un resultado favorable y de mantener la esperanza de una medalla panamericana.

El siguiente rival de México Sub 23 será ante Brasil, quien quedó como líder del Grupo B con tres victorias consecutivas y de manera invicta.

#Sub23 🇲🇽 ¡ESTAMOS EN SEMIFINALES DE @SANTIAGO2023! 🔥🔥🔥 El próximo miércoles nos enfrentaremos a 🇧🇷 por el pase a la gran final. #JuntxsEnSantiago pic.twitter.com/NRklOp96wl — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 29, 2023

Caliente el partido de la Selección Mexicana Sub 23 en los Panamericanos 2023

A continuación, lo mejor del partido entre la Selección Mexicana Sub 23 ante Uruguay en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, así pues en el primer minuto de juego con una mano dentro del área por parte del jugador 6 de Uruguay ante Fidel Ambriz.

Después de fallar el penal donde tuvo una gran actuación del arquero Ramiro Méndez que lo detuvo con la mano izquierda. Posteriormente, siguieron avanzando los minutos y Uruguay comenzaba a controlar algunas acciones para tomar la ventaja del partido con Juan de los Santos.

Luego al minuto (28) México Sub 23 logró componer el camino y con una jugada de Jordán Carrillo demostró su talento ante los sudamericanos; asimismo, en la jugada individual comenzó a regatear y luego ingresar al área rival para darle el pase a Ettson Ayón.

Efectivamente, la Selección Mexicana Sub 23 estaba ganando el partido 1-0, y se mantenía con la esperanza de clasificar a la siguiente ronda. Finalmente al término del partido “calientito” ante la bronca de los uruguayos que no aceptaron su eliminación ante México Sub 23.