“Avión robado en el hangar de AICM” pero la FGR lo tiene a su disposición  

De acuerdo a las primeras versiones, sobre el robo de una aeronave British Aerospace, modelo Bae, serie 800a con matricula N591CF, aún así el avión provenía del estado de Chiapas y su dueño había decidido guardarla en el hangar de la Ciudad de México.

De este modo, el mismo dueño del avión privado, relató que el robo ocurrió después de que viajo a Chiapas a la CDMX, mientras el pasado 3 de octubre de 2022 cuando el dueño decidió dejarlo en la zona de Hangares del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Ahora bien, hace unos días decidió regresar al hangar para preparar un nuevo vuelo y resulta que el avión no se encontraba en el lugar, además, el dueño determinó ir a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), para presentar una denuncia por el robo del avión privado.

EL DESCONTROL de las AUTORIDADES en @AICM_mx -El dueño de un avión va por él a sus hangares, y ya no está. -Denuncia en @FiscaliaCDMX el robo. -El aeropuerto afirma q no tiene el avión y q ninguna autoridad le reportó tenerlo. -Ahora dicen q @FGRMexico lo aseguró. Así las cosas! pic.twitter.com/E3JeTtIaUK

“A mi no me metan en sus asuntos”: AICM por el avión que no está en sus hangares