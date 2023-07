Johnny Depp inconsciente en un hotel de Budapest

Johnny Depp y su banda, Hollywood Vampires, se vieron obligados a cancelar tres shows en Inglaterra a finales de mayo debido a una lesión en el tobillo del actor de 60 años. Esta situación de salud, aunque preocupante, es menor en comparación con lo que ocurrió la semana pasada. En ese momento, Depp fue encontrado desmayado en su habitación antes de un concierto en Budapest.

La revista “Quién” informa sobre una publicación realizada por el periódico Blikk de Hungría, donde se detalla que Depp ni siquiera pudo salir de su habitación para presentarse en el lugar donde iba a tocar con su banda. La situación ha generado preocupación entre los seguidores y la comunidad de la música.

La banda lo buscaba y lo encontraron inconsciente. Esta situación inmediatamente alarmó a su equipo de trabajo, quienes llamaron de inmediato a los servicios de emergencia para brindarle asistencia médica.

Ya se le esta haciendo costumbre

Es la segunda vez que ocurre un incidente relacionado con la salud de Johnny Depp en los últimos dos meses.

Las personas que atendieron a Johnny Depp certificaron que no hubo problemas graves, pero le sugirieron que descansara. No se ha revelado si el actor está enfrentando alguna enfermedad de la que todavía no se ha dado información.

Según la revista “Quién”, un empleado del lugar donde se iba a llevar a cabo el concierto comentó: “Todo estaba listo, el escenario estaba preparado, el equipo detrás del escenario estaba listo para el evento. Ni siquiera se nos ocurrió que podría haber un problema, especialmente porque los otros miembros de la banda ya habían hecho la configuración de sonido programada para la tarde. Nadie sospechó que Johnny Depp no participaría; un miembro del personal colocó su micrófono, pero eso no es inusual para estrellas de ese calibre”.

