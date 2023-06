Apuestas de blackjack en Codere

El blackjack, también llamado 21 es un popular juego de casino online que ofrece opciones de diversión y ganancias. Su aparición se remonta al siglo XVII en los casinos franceses y se fue extendiendo rápidamente por todo el mundo. Te voy a explicar las reglas del juego y cómo puedes hacerlo en Codere. Así que, vamos a adentrarnos en este divertido juego.

Reglas del blackjack

El Blackjack tiene como objetivo tener una mano con un total de 21 puntos o lo más cercano posible. Para ello, se cuenta con una baraja de 52 cartas y cada una tiene su respectivo valor. Las del 2 al 10 valen su mismo número, las cartas J, Q, K valen 10; el As, por su parte, puede valer del 1 al 11, dependiendo del juego que se tenga.

Terminología del juego

oblar. Quiere decir multiplicar por 2 tu apuesta inicial y solo recibes una carta. Cada casino pone sus condiciones con esta opción y es una estrategia osada ya que no se puede acceder a más cartas.

Separar. Esto se da si tienes las dos primeras cartas con el mismo valor, entonces, puedes separarlas, haciendo una apuesta adicional. A cada carta separada se le agrega una más y tienes cada juego de dos cartas con una jugada independiente. Si la segunda carta, de cada jugada, es igual a la primera, puedes volver a separar esa jugada haciendo otra apuesta.

Asegurar/seguro . Esta jugada consiste en apostar a que el crupier tendrá Blackjack , cuando su primera carta es un As. En dado caso, no es posible apostar más de la mitad de la apuesta inicial y ganas el doble de la apuesta segura.

Rendirse. Puedes rendirte si consideras que con tus dos primeras cartas no podrás ganar al crupier. De esta manera solo perderás la mitad de la apuesta inicial.

Si bien es cierto que las reglas del juego varían sutilmente de acuerdo al casino, existen dos variantes principales. Está el Blackjack americano y el europeo; en el americano, el crupier da 2 cartas, la primera descubierta y la otra tapada.

En el europeo, por su parte, el crupier se da únicamente una carta visible antes de ceder el turno a los jugadores.

Casa de Apuestas Codere

Codere es una casa de apuestas fundada en España en 1980 por la familia Martínez Sampedro y los hermanos Franco. En la actualidad opera en más de 10 países entre los que se cuentan: Colombia, México, Panamá, Italia y España.

La compañía cuenta con puntos físicos y apuestas en línea mediante su página Web y su aplicación móvil. Ofrece una amplia variedad de apuestas deportivas y juegos que garantizan el entretenimiento y las opciones de ganar.

Además, al registrarte completamente gratis, recibes un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta por 100.000$. Definitivamente, la casa de apuestas en línea Codere es tu mejor opción a la hora de disfrutar del juego de Blackjack.

¿Cómo registrarse en Codere?

Con unos sencillos pasos y, de manera gratuita, podrás hacer parte de la gran familia Codere. Te voy a guiar a continuación sobre este sencillo proceso:

Accede a la página Web de la casa de apuestas desde cualquier dispositivo y da clic en Regístrate. Si lo vas a hacer desde tu celular descarga la aplicación.

Rellena todos los datos que aparecen en el formulario y recuerda que la información debe ser verídica.

Selecciona tus depósitos con un monto mínimo, el cual puedes modificar en cualquier momento.

Para jugar en el casino online y tener amplias opciones de ganar y divertirte como nunca, debes tener en cuenta lo siguiente:

Selecciona la cantidad de dinero que vas a apostar en cada partida.

El crupier repartirá 2 cartas visibles a cada jugador y dejará al descubierto 1 más para él.

De acuerdo con la mano del crupier, podrás decidir si te plantas con tus dos cartas o pides más cartas.

Seguidamente, el crupier hace lo mismo con su mano.

El objetivo es conseguir una mano de 21 puntos o lo más cercana a esa cifra sin sobrepasar porque perderás.

Si la mano del crupier es igual a la de un jugador, hay empate y se devuelve la apuesta.

Finalmente, si sacas de mano un AS con una figura ganarás 3X2 o si tu partida sale ganadora con otra combinación, el pago será de 1X1

Juegos de Blackjack en Codere

En Codere puedes encontrar varios tipos de Blackjack para satisfacer a toda clase de amantes de este juego. Te voy a enumerar cuáles son para que elijas el que más te guste y empieces a disfrutar. Mira la variedad de juegos: Codere Blackjack, Atlantic City, VIP, 3 Hand, Multihand, Double Exposure 3 Hand.

Como pudiste apreciar, Codere es el mejor sitio para jugar Blackjack no sólo por su seriedad y seguridad. También te ofrece una interfaz de fácil acceso en la que podrás disfrutar una experiencia online fascinante. Regístrate ya si no lo has hecho y descarga la aplicación en tu celular. Está disponible para IOS y Android.

Preguntas frecuentes

¿Cómo me registro en Codere?

¿Es gratuito el registro en Codere?

El registro en Codere es gratuito y lo puedes hacer desde cualquier dispositivo electrónico.

¿Tiene bono de bienvenida Codere?

Sí, tiene bono de bienvenida, es el doble de tu primer depósito hasta por 100.000$