Peso Pluma y Grupo Frontera lanzan su nuevo éxito “Tulum”

“TULUM“, el nuevo éxito de Peso Pluma y Grupo Frontera se acerca rápidamente a los 2.5 millones de visualizaciones en YouTube, solo horas después de su lanzamiento.

Después de tomar el liderazgo como el artista más escuchado en México, Peso Pluma muestra su determinación por mantener ese puesto con el lanzamiento de su nuevo sencillo “TULUM”, en colaboración con Grupo Frontera, ya disponible en todas las plataformas digitales.

En este nuevo tema, Peso Pluma se aleja de las temáticas de violencia y excesos que le generaron controversia en un debate reciente, y apuesta por una fórmula probada en el género regional mexicano: la historia de una mujer inalcanzable que se debate entre los lujos y el amor verdadero.

El video de “TULUM” ha alcanzado en YouTube casi dos millones y medio de reproducciones en solo unas horas, mientras que en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YT Music, también ha acumulado millones de reproducciones. El éxito y la popularidad del nuevo sencillo indican que Peso Pluma sigue cautivando a su audiencia y fortaleciendo su posición como uno de los principales artistas en la escena musical actual.

La letra

“TULUM” tiene el potencial de convertirse en un tema que resonará en cada rincón del país, gracias a la combinación de estilos de Peso Pluma y Grupo Frontera, que resulta en una canción rítmica con todos los elementos necesarios para ser un éxito.

Aunque la letra evita las densas temáticas de los corridos tumbados, no se puede negar que hay cierta polémica en ella, aunque solo captará la atención de los detractores de Peso Pluma. En la colaboración de ‘Payo’ Solís y Peso Pluma, se entona: “Tú eres un diez, pero sigues con ese tipo, que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum, pero sé que tu corazón no está satisfecho. Bebé, estabas perdiendo el tiempo, qué bueno que llegué a tiempo”.

Esta lírica resalta la crítica hacia la elección de pareja de la persona mencionada en la canción, destacando que merece algo mejor y que el protagonista está agradecido de haber llegado en el momento adecuado.

Directo a los primeros lugares

A solo un día de su lanzamiento, “TULUM” está escalando posiciones en las listas de las canciones más populares en México, encabezadas por el propio Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma.

En el Top 50 de Spotify, Peso Pluma lidera el ranking con su canción “Lady Gaga”, perteneciente a su último álbum titulado “Génesis”. Este quinto álbum, compuesto por 14 temas, ha consolidado a Peso Pluma como el artista del momento en el país.

Por otro lado, Grupo Frontera también se encuentra entre los artistas más escuchados en México con su canción “Unx100to”, la cual es un dueto con Bad Bunny.