Amouranth abandona la Velada del año 3

La streamer de Estados Unidos, Amouranth ha anunciado que no puede participar en la pelea debido a una afección en sus ovarios que había descubierto desde marzo. Al parecer, nadie en la organización del evento estaba al tanto de esta situación.

La situación problemática continúa afectando el evento del año de Ibai Llanos, quien, en tono de broma, había mencionado que era un evento maldito. Ahora, se ha confirmado la última ausencia oficial, Amouranth no participará en la pelea del sábado.

La noticia se ha difundido rápidamente en las redes sociales después de que la streamer misma publicara un hilo confirmando la información y explicando que no podrá asistir al combate debido a un problema en su cuerpo que ha conocido durante muchos meses.

I had hoped to just box through the symptoms, as I could handle a little nausea or some headaches, but my medical team strenuously vetoed that decision due to the “potential for extreme injury or death” related to a heightened chance of my ovaries torsioning/twisting while

