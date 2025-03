Amazon confirma segunda temporada de la serie God of War

La esperada serie adaptación live-action de God of War en Amazon Prime Video ya tiene confirmada una segunda temporada, a pesar de que la primera aún no ha sido estrenada.

El anuncio fue realizado por Ronald D. Moore, guionista y productor reconocido, quien actualmente lidera el desarrollo de la serie basada en el icónico videojuego de Santa Monica Studio y PlayStation. Sin embargo, Moore admitió que no tiene experiencia con videojuegos y que ha tenido dificultades para adaptarse a los controles del juego.

Un showrunner con experiencia en ciencia ficción

En una reciente entrevista, Moore reveló detalles sobre su participación en la serie:

“Estoy trabajando en la adaptación de un videojuego llamado God of War, del que Amazon ha encargado dos temporadas y me pidieron que me uniera. Estoy literalmente en la sala de guionistas, y esa es mi nueva pasión”.

Aunque intentó jugarlo, reconoció que el sistema de combate le resultó desafiante:

“Presiona R1, ¿cuál es el R1? ¡Ay, estoy muerto! No lo consigo”, bromeó.

A pesar de su falta de experiencia con videojuegos, Moore tiene un historial sólido en televisión. Ha trabajado en éxitos como Battlestar Galactica, Outlander y For All Mankind, además de contribuir en franquicias icónicas como Star Trek: The Next Generation, Voyager y Deep Space Nine.

Un proyecto con varios cambios en el camino

Inicialmente, los showrunners Mark Fergus, Hawk Ostby y Rafe Judkins estaban al frente de la serie, pero en 2024 abandonaron el proyecto, lo que llevó a Amazon a confiar la producción a Moore.

La serie fue anunciada en 2022 como una colaboración entre Amazon Studios, Sony Pictures Television y PlayStation Productions. Amazon ya ha incursionado en adaptaciones de videojuegos con Fallout y Secret Level, ambas lanzadas en 2024.

¿De qué tratará la serie de God of War?

La historia estará basada en el juego de 2018, situándose en la mitología nórdica y mostrando una nueva faceta de Kratos.

Sinopsis:

Tras la muerte de su esposa, Kratos y su hijo Atreus emprenden un viaje para cumplir su último deseo: esparcir sus cenizas en la cima de la montaña más alta. Durante el trayecto, enfrentarán dioses y criaturas mitológicas que pondrán a prueba su vínculo y su destino.

¿Cuándo se estrena la serie de God of War?

Aún no hay fecha oficial de estreno, ni detalles sobre el elenco. Sin embargo, con dos temporadas aseguradas y un equipo de producción de alto nivel, la expectativa por ver a Kratos en la pantalla chica sigue creciendo.

