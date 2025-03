Power Rangers regresa con una nueva serie live-action en Disney+

¡Los Power Rangers están de vuelta! Luego de varios años sin una producción de alto impacto en televisión, Disney y 20th Century TV han anunciado que están desarrollando una nueva serie live-action basada en la icónica franquicia. Con el respaldo de Hasbro, esta nueva adaptación promete reinventar la saga para una nueva generación de fans sin perder el espíritu original que conquistó a millones en los años 90 y 2000.

Disney y Hasbro unen fuerzas para revivir a los Power Rangers

Según The Wrap, la serie estará a cargo de Jonathan E. Steinberg y Dan Shotz, los showrunners de Percy Jackson and the Olympians, una de las producciones más recientes y exitosas de Disney+. Su experiencia en adaptar historias de culto sugiere que este nuevo proyecto de Power Rangers tendrá un enfoque moderno y una narrativa más elaborada.

Lo que aún no está claro es si esta serie será un reboot completo, con una historia totalmente nueva, o si funcionará como una continuación de la saga que Saban Properties manejó durante décadas. Sin embargo, lo que es seguro es que esta nueva versión buscará atraer tanto a nuevos espectadores como a los fanáticos de siempre.

¿Por qué los Power Rangers han estado ausentes de la televisión?

La franquicia de Power Rangers ha tenido una historia complicada en los últimos años. Desde su debut en 1993 con Mighty Morphin Power Rangers, se convirtió en un fenómeno mundial con múltiples temporadas y equipos de héroes, pero su impacto comenzó a decaer.

En 2018, Saban Properties vendió la franquicia a Hasbro por 522 millones de dólares, marcando un nuevo rumbo para la saga. Sin embargo, los planes de expansión se vieron frenados tras el fracaso de la película Power Rangers de 2017, que intentaba relanzar la franquicia en el cine con un universo cinematográfico, pero no tuvo el éxito esperado en taquilla.

Desde entonces, aunque Power Rangers ha seguido teniendo presencia con nuevas temporadas en televisión, su impacto ha sido menor. Con este nuevo proyecto, Disney y Hasbro parecen decididos a devolverle a la franquicia el lugar que tuvo en el pasado.

¿Cuándo se estrenará la nueva serie de Power Rangers en Disney+?

Por ahora, no hay una fecha de estreno oficial, y los detalles sobre la historia y el elenco aún no han sido revelados. Sin embargo, el hecho de que Disney esté invirtiendo en una nueva adaptación sugiere que la producción tendrá una alta calidad y un enfoque fresco para atraer tanto a niños como a adultos nostálgicos.

Con esta nueva serie, Power Rangers podría volver a ser una de las franquicias más populares del mundo del entretenimiento. Estaremos atentos a más información sobre este esperado regreso.

