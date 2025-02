Amazon confirma la tercera temporada de The Rings of Power

A pesar de la tibia recepción por parte del público, Amazon Studios ha decidido seguir apostando por The Lord of the Rings: The Rings of Power. Según The Hollywood Reporter, la serie ha sido renovada para una tercera temporada, lo que indica que su desempeño ha sido mejor de lo que muchos esperaban.

¿En que fase se encuentra la Producción?

Actualmente, la producción de la nueva temporada se encuentra en fase de pre-producción, con planes de comenzar el rodaje en la primavera de este año.

¿De que tratara?

La sinopsis oficial adelanta que la historia avanzará varios años después de los eventos de la segunda temporada y se centrará en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron. En este punto, el Señor Oscuro intentará forjar el Anillo Único, con el cual pretende obtener la ventaja definitiva para conquistar toda la Tierra Media.

Con este salto temporal, los creadores de la serie esperan resolver algunos de los problemas que afectaron las primeras dos entregas y finalmente entregar a los fans la historia épica que han estado esperando.

Sobre el equipo de producción

Por su parte, Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon MGM Studios, aseguró que la serie continúa cautivando a audiencias en todo el mundo y que están emocionados por expandir aún más el universo de El Señor de los Anillos.

Comentó que el equipo creativo tiene una visión extraordinaria de lo que está por venir, con historias que los han fascinado y cautivado. Están ansiosos por continuar este viaje épico, explorando más a fondo los relatos legendarios que dieron forma a la Tierra Media.

¿Cuándo se estrena? y el futuro de la serie

Por ahora, no se ha anunciado una fecha de estreno, pero considerando los tiempos de producción, es probable que los nuevos episodios lleguen hasta 2026. Además, recordemos que en el pasado se habló de que la serie podría extenderse hasta cinco temporadas, por lo que habrá que esperar para ver si estos planes se concretan.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.