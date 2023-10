Edge hace su aparición en la All Elite Wrestling (AEW)

El pasado domingo la Lucha Libre vivió uno de los mejores momentos y más en la empresa All Elite Wrestling (AEW), pues nadie se esperaba la llegada de un icono de la Lucha Libre de la ex WWE Adam Copeland conocido como Edge.

De este modo, el luchador de 49 años a AEW ha provocado muchas emociones en los fans de la Lucha Libre, debido a su reencuentro con su amigo de la infancia Christian Cage donde ambos luchadores dejaron huellas con sus grandes actuaciones y cosechadoras logros imbatibles.

Como era de esperar, su contrato con más de 25 años como luchador en la empresa de la familia MacMahon y siendo una leyenda para todos los fans de la lucha libre.

EXCLUSIVE: "Rated-R Superstar" Adam Copeland @EdgeRatedR celebrates with the #AEW fans after #AEWWrestledream went off the air!#AEWWrestleDream is available on demand right now!

🇺🇸 https://t.co/zd6OvcKUJG

🔗 https://t.co/sT1hBzcprU pic.twitter.com/FpyAf6ZfXb

— All Elite Wrestling (@AEW) October 3, 2023