Alexa Grasso lista para retener el título de la UFC ante Valentina Shevchenko

Se acerca el Día de la Independencia y con la tradicional pelea de la Campeona mexicana de la Ultimate Fighting Championship (UFC), esta vez es el turno de la mexicana Alexa Grasso, quien hará su primera defensa del título mundial de la UFC ante Valentina Shevchenko.

Ahora bien, la mexicana tendrá una difícil pelea por la revancha este sábado 16 de septiembre en la T-Mobile Arena de las Vegas, Estados Unidos; además la peleadora de Kirguistán, pero representa a Perú, buscará la revancha ante la Alexa Grasso, ya que el pasado mes de marzo perdió el titulo.

Both OFFICIAL for September 16th on Mexican Independence Day! 🇲🇽

📺 LIVE on ESPN+ pic.twitter.com/B7d7lBVgRM

— UFC (@ufc) June 29, 2023