Alexa+: el asistente de Amazon que ahora “hace las cosas”

Amazon sabe que los asistentes de voz ya no pueden quedarse en simples comandos y respuestas programadas. La gente quiere más. Quiere inteligencia real. Quiere una IA que no solo escuche, sino que entienda, que recuerde, que actúe. Y por eso ahora llega Alexa+.

Desde su lanzamiento, Alexa ha sido la voz en millones de hogares. Pero con la irrupción de la inteligencia artificial, Amazon tenía que dar un paso adelante. Alexa+ no es solo un asistente, es un compañero digital que aprende de ti. Recordará tus películas favoritas, reconocerá tus rutinas y hasta sabrá cuándo necesitas un café antes de que lo pidas.

Lo que hace especial a Alexa+ es su capacidad de mantener una conversación real. Ya no tendrás que repetir su nombre con cada pregunta. Si empiezas a hablar sobre el clima y luego cambias a tu lista de tareas, entenderá el contexto y seguirá el hilo sin problemas.

Pero lo más interesante es que no se queda solo en la voz. Es multimodal. Dependiendo del dispositivo que uses, ya sea un Echo con pantalla, tu celular o un simple altavoz, la experiencia se adapta. En una pantalla, mostrará imágenes, gráficos y resúmenes visuales. En un altavoz, su respuesta será completamente auditiva, optimizada para que la interacción fluya.

Y aquí viene lo verdaderamente revolucionario: puedes compartir documentos, fotos o notas escritas a mano, y Alexa+ los analizará. Te dará contexto, resúmenes y hasta insights, como cualquier otro modelo de IA avanzado.

Alexa+ también se convierte en el centro de control del hogar inteligente. Desde su nuevo widget, gestionar luces, cámaras, cerraduras y electrodomésticos será más intuitivo que nunca. Amazon promete que la integración con dispositivos conectados será más sencilla y eficiente, eliminando las frustraciones que a veces acompañan a la domótica.

Este nuevo Alexa vitaminado no será gratuito. Costará $19.99 al mes… excepto para los miembros Prime, que lo tendrán sin costo adicional (al menos en EE.UU.). Funcionará en “casi todos” los dispositivos Alexa, aunque Amazon aún no ha dado la lista completa.

The latest evolution of generative AI is here. Meet Alexa+, our smartest, most conversational, and personalized AI assistant to date.

Alexa+ is designed to leverage state-of-the-art architecture that connects LLMs, agentic capabilities, third-party services, and more to your… pic.twitter.com/yJ9IoPeVj0

— Amazon (@amazon) February 26, 2025