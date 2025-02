Hooters se prepara para una posible reestructuración financiera

La reconocida cadena de restaurantes Hooters of America evalúa una reestructuración mediante el tribunal de quiebras, según un informe de Bloomberg News. Aunque aún no hay una decisión definitiva, la empresa ha contratado al bufete Ropes & Gray para preparar el proceso, que podría concretarse en los próximos meses.

Hooters of America is working with creditors on a plan to restructure the business through bankruptcy court in the coming months https://t.co/J4h6a4WvSj

— Bloomberg (@business) February 21, 2025