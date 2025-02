Protegiendo el Futuro: sociedad y gobierno unidos por la infancia y adolescencia

El gobernador Mauricio Kuri González asistió al evento denominado “Protegiendo el Futuro: Unidos por Nuestras Niñas, Niños y Adolescentes”, que busca proteger a la niñez y juventud de los riesgos que propicia el uso de dispositivos digitales.

Al foro “Protegiendo el Futuro: Unidos por Nuestras Niñas, Niños y Adolescentes” acudieron jóvenes, padres, maestros, legisladores, sector público, sociedad civil, funcionarios estatales y municipales.

Busca regular el acceso de menores a redes sociales

El referido foro se deriva de la presentación de la iniciativa para regular el acceso de los menores de edad a las redes sociales.

A este esfuerzo, que lidera Mauricio Kuri y que hace de Querétaro un referente nacional en la defensa de niños y jóvenes, la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, destacó la participación de quienes se han sumado a esta causa para poner sobre la mesa una discusión que no puede esperar más.

La funcionaria refirió que esta causa no es solo de unos cuantos, sino de todos los que quieren un mejor futuro para Querétaro y México.

“Pero esta lucha no termina en discursos ni en foros, necesitamos acción, compromiso y, sobre todo, la participación de todas y todos para cambiar el rumbo de Querétaro.

A todos los jóvenes que me escuchan: sé que crecer en la era digital no es fácil, pero no están solos, no queremos limitar sus vidas, queremos darles herramientas para que vivan sin miedo. A los Padres de Familia: esto es por sus hijos. Ustedes son nuestra primera línea de defensa, sabemos que es una tarea dura, pero no se trata de prohibir, sino de proteger”, enfatizó.

Datos duros

La titular de la Sejuve brindó el panorama nacional sobre el uso de las redes sociales y dispositivos digitales en los menores de edad, el cual muestra que hoy los jóvenes pasan más de cinco horas en las redes; refiere que México ocupa el primer lugar en el mundo en Bullying; en este marco, abundó que el contacto con la pornografía inicia entre los 9 y los 12 años y se consume en su mayoría desde sus teléfonos.

También expuso que el 62 por ciento de las víctimas de trata fueron contactadas por las redes, cada clic que no se vigila, cada alerta que se ignora, puede ser el inicio de una tragedia; por ello manifestó el interés del gobierno estatal de hacer que las redes sociales sean un lugar seguro, no una trampa mortal para la niñez y juventud.

Puntualizó que Querétaro siempre se ha caracterizado por generar políticas públicas a favor del bienestar de las familias poniéndolas en el centro de las decisiones y es que reportó que en la actualidad el 70 por ciento de los menores tienen al menos una red social; sin embargo, advirtió que no todas las plataformas son seguras, la realidad es que muchas se han convertido en un espacio de violencia, explotación y manipulación.

Durante su mensaje en el desarrollo de este espacio, la funcionaria estatal afirmó que la iniciativa no busca prohibir, sino proteger, asegurando que los menores de 14 años no accedan a redes y que los adolescentes de 15 a 17 años lo hagan con el acompañamiento de sus padres.

“El momento es ahora, es tiempo de actuar. No podemos permitir que las redes se conviertan en armas de destrucción. No podemos dejar que el miedo, la desinformación o la indiferencia nos frenen. No podemos ignorar la urgencia de proteger a quienes más queremos. ¡Hagamos lo que nos corresponde por la niñez, por la juventud, por las familias y por Querétaro! “, convocó.

El origen de la Ley Kuri

En su intervención, la panelista Josefina Vázquez Mota compartió el origen de esta iniciativa que tuvo eco en el gobernador Mauricio Kuri y que aseveró no busca satanizar las redes sociales, sino proteger y salvar las vidas de niñas, niños, y adolescentes.

En este contexto, reconoció a Querétaro como un estado líder en tecnología, aeronáutica, ciencia, investigación, en matrícula escolar; de tal manera que la entidad, recalcó, ha sido ejemplo para México y el mundo en aprender, no para destruir ni generar notas suicidas.

A su vez, el presidente de la Fundación Freedom, Fernando Landeros Verdugo, vaticinó un futuro prometedor para esta propuesta que a su decir, busca garantizar la libertad, pero una que permite brindar felicidad a los usuarios de los dispositivos digitales, que los proteja de los riesgos que abundan en todo el mundo.

Celebró que Querétaro esté dando un paso adelante con esta iniciativa que, junto con la sociedad trae alas para volar en el estado y en todo México, una promesa, dijo, cumplida para todos los niños del país.

