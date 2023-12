Por fin llegó el momento que toda army deseaba evitar… Y es que desde el mes pasado, se había dado el temible anuncio de que pronto los miembros que quedaban de BTS se irían más pronto de lo esperado a cumplir con el mencionado Servicio Militar, y lo más fuerte es que serían los 4 de jalón.

El pasado 21 de noviembre, la agencia Big Hit, a la que pertenecen los BTS, soltaron el anuncio de que en las próximas semanas los miembros; Kim Namjoon, Park Jimin, Kim Taehyung y Jeon Jung-kook, alistarían sus cosas para asistir en estos días de diciembre a sus respectivas zonas militares, donde pasarán los siguientes 2 años.

[NOTICE] Information on Military Enlistment of BTS Members 📢!

"RM and V will be enlisting according to their respective procedures, while Jimin and Jungkook are scheduled to enlist together."

SEE YOU IN 2025 BTS

WE WILL WAIT FOR YOUR RETURN BTS

SEE YOU AGAIN BTS pic.twitter.com/GLpqxvfODs

— ARMY Connect | ʟᴀʏᴏ(ꪜ)ᴇʀ | GOLDEN (SLOW) (@Army_Connect) December 5, 2023