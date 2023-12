Estímulos a personal de seguridad pública de Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González presidió la entrega de 215 estímulos económicos de 15 mil pesos cada uno, destinados para beneficio de 140 elementos adscritos al área operativa y 75 a la administrativa que integran la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“La prioridad de la presente administración estatal es la seguridad”, expresó el mandatario tras agradecer la entrega, servicio y compromiso de trabajo de los elementos que recibieron estímulos.

“Para mí lo más importante y lo que veo todos los días, lo que me preocupa y me ocupa todos los días es la parte de seguridad (…) aquí la policía es una sola corporación, no importa si es estatal, municipal, de investigación (…) la verdad lo que se hace en Querétaro no se hace en ninguna otra parte por lo tanto lo único que les puedo decir es gracias”, precisó.

Vivir sin miedo y con justicia

Durante la ceremonia de entrega de estímulos, subrayó que la principal exigencia de las y los queretano es vivir sin miedo, con justicia y en paz; por ello, han enfocado los esfuerzos en crear infraestructura que permita defender a Querétaro, y por eso, dijo, se actúa con absoluta firmeza, para mantener la seguridad y el orden.

“Querétaro es Querétaro en gran parte gracias a ustedes, porque trabajan todos los días, yo soy un fan de mi policía, siempre voy a ver por ustedes yo lo único que les pido que se sigan rifando, sigan trabajando como lo están haciendo hasta ahorita (…) sigamos defendiendo a Querétaro con la ley en la mano, sigamos trabajando juntos para poder llevar a Querétaro al siguiente nivel, pero siempre con la autoridad”, señaló.

En su mensaje, destacó que esta Secretaría cuenta con personal administrativo y operativo comprometido con su trabajo; aseveró que, con esta convicción, juntos, construyen diariamente la seguridad que merecen las y los queretanos, con policía bien capacitada, profesional, respetuosa de los derechos humanos, especializada en el uso legal de la fuerza pública, con responsabilidad y al servicio de todos los ciudadanos.

Durante su intervención, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, agradeció y reconoció la importante labor que llevan a cabo todos y cada uno de los que integran la dependencia, a la que calificó como una de las corporaciones e instituciones de seguridad pública más reconocida a nivel nacional por sus excelentes resultados en sus estándares de calidad.

Recalcó que sus acciones diarias, dedicación y entrega son lo que hacen que todos los días se entreguen resultados positivos para la defensa de Querétaro; personas como ustedes, dijo, los enriquecen como institución y los fortalecen como equipo.

