Y tenemos Clark y Lois para Superman Legacy

Despues se un tiempo de incertidumbre, el enigma ha sido resuelto, James Gunn ya tiene a los protagonistas de su nueva cinta en el DCU, Superman Legacy.

Tras una extensa búsqueda que duró varios meses, James Gunn, el director creativo de DC Films, ha logrado encontrar a los actores principales para Superman: Legacy, la película que marcará el inicio de una nueva era en el Universo Extendido de DC.

Según la información recopilada por The Wrap, David Corenswet ha sido seleccionado para interpretar al nuevo Superman en Superman: Legacy. Es posible que reconozcas a este actor por su participación en producciones como House of Cards, The Politician, Instinct y Pearl, entre otras. Sin duda, esta es la oportunidad más importante de su carrera al asumir el papel de uno de los superhéroes más icónicos de todos los tiempos.

En cuanto al papel de Lois Lane, será interpretado por Rachel Brosnahan, quien tiene una carrera cinematográfica más establecida en comparación con Corenswet. Brosnahan es conocida por su destacado trabajo en series como La maravillosa señora Maisel, Gossip Girl, CSI: Miami, House of Cards, Grey’s Anatomy y Orange Is the New Black, por mencionar solo algunas. En la pantalla grande, ha participado en películas como El espía inglés, Espías con disfraz, Día de patriotas y La hora decisiva.

Un gran augurio para Superman

Superman: Legacy ha fichado a dos actores con un futuro prometedor. David Corenswet demostró su talento en la serie de Netflix, The Politician, con una actuación convincente y destacada. Además, recientemente aceptó una propuesta de Apple para protagonizar la serie exclusiva de Apple TV+ llamada The Lady In The Lake, en la cual compartirá escena con la aclamada Natalie Portman. Estas oportunidades demuestran que su carrera está en ascenso y auguran un futuro brillante para él.

Brosnahan ciertamente tiene una trayectoria impresionante. A sus 32 años, ha acumulado varios galardones en su haber. Entre ellos se encuentra un Emmy por su destacada interpretación como “Mejor actriz principal en una serie de comedia” en La maravillosa señora Maisel, además de dos Globos de Oro por la misma producción. En 2015, también recibió una nominación por su destacado trabajo en House of Cards, una de las series dramáticas más reconocidas en la historia de Netflix. Estos logros demuestran el talento y la versatilidad de Brosnahan como actriz y respaldan su capacidad para asumir el papel de Lois Lane en Superman: Legacy.

Queda esperar y disfrutar de lo que seguramente será un éxito en taquilla.