Vivir es increíble y más, con el Pulso GNP

El Pulso GNP se dio a cabo el pasado sábado 7 de octubre de 2023, reuniendo a mas de 40,000 personas que disfrutaron de sus bandas preferidas, Allison, Moenia, Morat, Sebastián Yatra, Siddhartha, Capital Cities y la cereza del pastel Evanescence.

El desfile artístico, que constó de aproximadamente doce horas de celebración musical, comenzó cuando las puertas del Autódromo de Querétaro se abrieron alrededor de las 13:45. El cansancio, el sol, el frio, y la brisa, no fueron impedimentos para disfrutar de este extraordinario festival.

La mayoría del público, compuesto en su gran parte por jóvenes, disfrutó del evento en un área plana donde se ubicaban quioscos ofreciendo bebidas refrescantes, zonas de comida y lugares para descansar. Navegar entre las diferentes escenarios fue sencillo y rápido. A lo largo de la tarde, el clima cambió con momentos de calor intercalados con ráfagas de viento.

El gran acierto fueron las pulseras de recarga para adquirir alimentos y bebidas, facilitando el consumo y la organización durante el festival.

Entretenimiento diverso

La celebración del sábado contó con la construcción de tres escenarios principales: el escenario principal denominado “Vivir es Increíble”, junto con dos escenarios alternos, “Bacardí” y “Pulso”, además de un espacio dedicado al humor llamado “Casa Comedy”, donde se presentaron los comediantes Alexa Suart, La Hora Feliz, Iván Mendoza y Niñas Bien.

Pulso GNP 2023 incluyó actuaciones memorables de artistas nacionales como Allison y Clubz, así como la presentación del colombiano Sebastián Yatra. Las emociones se elevaron con la participación de leyendas como Moenia, el talentoso Siddhartha y el grupo Morat, en un impresionante espectáculo que incorporó drones y pirotecnia, iluminando el cielo nocturno.

El evento finalizo con la fiestota de Captal Cities, llenando de energía a toda la banda que dejo atrás el dolor de pies y las ganas de ir al baño, en un ultimo jalón para culminar el Pulso GNP 2023.

Pero toda la atención y la actuación mas espectacular de la noche, fue para la hermosa voy de Amy Lee y el poderoso sonido de Evanescence, que estremecieron Querétaro con las rolas Going Under, Lithium, My Inmortal y Bring Me To Life.

Otro exitoso Pulso GNP, esperaremos con ansias la edición 2024.