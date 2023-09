Pokémon y Van Gogh una colaboración por los 50 años del Museo

Company Pokémon ha realizado una colaboración especial en el Museo Van Gogh revolucionando el popular juego de cartas coleccionables de la famosa serie japonesa, basándose en uno de los retratos más populares de Vincent Willem Van Gogh, se ha creado una carta de Pikachu, el famoso Pokémon y amigo fiel de Satoshi (Ash Ketchum).

De esta manera, la colaboración celebrada en Ámsterdam, Países Bajos, el pasado 28 de septiembre, donde se mostrará una exclusiva carta de Pokémon. Así pues, sirvió a miles de personas de diferentes países acudieron al famoso Museo de Van Gogh por su 50 aniversario.

Ahora bien, los especuladores, que se puede observar las imágenes y videos en las redes sociales se hicieron viral.

Soo uhm 💀💀💀 even happier for the invite from @mediatornado pic.twitter.com/o0uFi0SzvK

En internet se vende a precio de oro la famosa carta de Pikachu de Van Gogh, a pesar de eso, el Museo es el único lugar en el que se puede obtener la carta. Además, para conseguir la carta especial de Pikachu los asistente deben completar un recorrido especial donde se puede apreciar el arte de algunos Pokémon.

Desafortunadamente, las cartas están limitadas a disponibilidad por lo que seguramente los primeros días de exposición continuará el caos y la destrucción. Además de la carta de Pokémon, la exposición ofrece otro tipo de mercancías oficiales de la serie japonés.

Como lo es, los peluches de Pikachu, Eevee, Snorlax entre otros, además de bolsas conmemorativas del museo, y una pequeña figura del Pokémon. Finalmente, en el Museo Van Gogh será una exposición especial que tendrá lugar del 28 de septiembre al 7 de enero de 2024.

We apologize to all the fans eagerly awaiting our Pokémon Center x Van Gogh Museum release today.

Due to overwhelming demand, all our products from this collection have sold out. We understand this is disappointing to many who were looking to our official email and social media… pic.twitter.com/KM3ZCO1EQZ

— Pokémon (@Pokemon) September 29, 2023