Rumor: Trailer de GTA 6 revelado para el 26 de octubre

Ha empezado a circular uno de los rumores más intrigantes relacionados con GTA 6: la posible fecha de lanzamiento de su primer avance. Sin embargo, es lamentable que las fuentes de esta información no sean particularmente fiables, y en muchos casos no está claro de dónde obtienen sus datos. A pesar de esto, dadas nuestras experiencias previas con Rockstar, existe la posibilidad de que estos rumores no estén completamente fuera de lugar.

El 26 de octubre de 2023 es una fecha que los apasionados de Rockstar y Grand Theft Auto están esperando con ansias, ya que, según un influyente informante, será el día en que se presente el primer avance de GTA 6.

En los últimos días, ha habido una notable cantidad de tweets compartiendo el mismo mensaje: el tráiler de GTA 6 se lanzará el 26 de octubre. La razón por la que este rumor está ganando credibilidad se relaciona con la reputación del informante en cuestión: Chris Marxx, quien previamente ha revelado fechas de anuncios para juegos como Dragon’s Dogma 2, Payday 3 y Fable.

I can now confirm that Grand Theft Auto VI announcement is set to release on 26th October 2023.

🍹🥥🌴🚔 — Chris Marxx (@MarxxChris) September 25, 2023

Parecido a Fortnite

Un informante anónimo ha afirmado que el juego incorporará temporadas en línea, siguiendo un modelo similar al que hemos visto en juegos como Fortnite. Para aquellos que están familiarizados con estas temporadas, saben que se renuevan cada 10-12 semanas e incluyen modificaciones en el mapa, armas, eventos en vivo y un Pase de Batalla. Este detalle ya había sido confirmado previamente por el informante Tom Henderson, quien mencionó que “el modo en línea de GTA 6 evolucionará con el tiempo, de manera similar a las temporadas de Fortnite, con la inclusión de eventos en vivo”.

Este nuevo informante plantea la posibilidad de un cambio significativo para Rockstar, ya que hasta ahora no habían implementado temporadas en Grand Theft Auto Online. Estos detalles se suman a filtraciones previas sobre el juego, que incluyen pistas sobre dos personajes, uno masculino y otro femenino, con los nombres de Jason y Lucia, además de ofrecer un vistazo a una “pequeña parte” del inmenso mundo abierto del juego.