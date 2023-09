La huelga de guionistas llega a su fin, o algo así

Después de cinco meses de huelga, finalmente se ha alcanzado un acuerdo entre el sindicato Writers Guild of America y la asociación de productoras, Alliance of Motion Picture and Television Producers. Cinco días de intensas negociaciones han culminado en un preacuerdo que aún debe ser ratificado, pero, a menos que ocurran sorpresas inesperadas, pondrá fin al conflicto.

Aunque los detalles precisos del acuerdo entre el sindicato e la industria no han sido revelados, se tiene conocimiento de que las demandas han sido atendidas, al menos en parte. Se ha establecido límites para el uso de la inteligencia artificial (IA), finalmente se ha mejorado el pago de los “residuales” en las plataformas de streaming (ingresos adicionales basados en el éxito de las producciones), y se ha restaurado el papel de las “salas de guionistas”, que, aunque en desuso por un tiempo, desempeñaban un papel esencial en la producción audiovisual.

Mayor beneficio, mejor calidad

Es innegable que un guionista satisfecho con sus condiciones de trabajo probablemente producirá series y películas de mayor calidad, lo que beneficiará a todos los involucrados en la industria. Además, aunque aún está por verse si las plataformas serán más transparentes con sus audiencias, hay un par de efectos claros que resultan de la huelga y que van de la mano.

En primer lugar, la huelga ha generado pérdidas significativas, estimadas en 5.000 millones de dólares, lo que probablemente llevará a una temporada de recortes en la industria.

En segundo lugar, se han producido retrasos y cancelaciones debido a los cinco meses de huelga. Estos efectos no pueden pasarse por alto, ya que representan un período considerable de interrupción en la producción y distribución de contenido en la industria del entretenimiento.

Películas y series pausadas

Lamentablemente hay muchas producciones que pararon su realización, algunas de las películas y series afectadas son las siguientes:

Películas

Spider-Man 4 con Tom Holland

Captain America: Brave New World

Thunderbolts

Blade

Fantastic Four

Avengers: The Kang Dynasty

Avengers: Secret Wars

Star Wars de Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold y Dave Filoni

Avatar 3, 4 y 5

The Batman: Parte II

Community: La película

Good Fortune

Series

The Mandalorian: Temporada 4

Cobra Kai: Temporada 6

Andor: Temporada 2

Yellowjackets: Temporada 3

1923: Temporada 2

Emily in Paris: Temporada 4

Abbott Elementary: Temporada 3

El Pingüino

Blade Runner 2099

Daredevil Born Again

Wonder Man

Silk: Spider Society

Spider-Man Noir

The Old Man: Temporada 2

Billions: Temporada 7

Big Mouth: Temporada 8

Good Omens: Temporada 2

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight