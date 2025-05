Trump anuncia el “Domo Dorado”: el nuevo escudo antimisiles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el “Domo Dorado”: el nuevo escudo antimisiles de última generación diseñado para proteger a todo el territorio estadounidense.

Este ambicioso proyecto, inspirado en la Cúpula de Hierro de Israel, busca ofrecer una cobertura nacional contra amenazas aéreas como misiles balísticos, hipersónicos y de crucero.

De acuerdo con el anuncio realizado este 20 de mayo de 2025, el “Golden Dome” será un escudo defensivo compuesto por una red integrada de sistemas terrestres, marítimos y espaciales. Su misión principal será detectar e interceptar misiles enemigos antes de que impacten suelo estadounidense.

Principales características del Domo Dorado:

El plan ha sido calificado como uno de los proyectos militares más costosos en la historia moderna de Estados Unidos. El gobierno estima que el costo total del “Golden Dome” será de 170 mil millones de dólares.

President Trump Makes an Announcement with the Secretary of Defense https://t.co/YrNuFUONPG

— The White House (@WhiteHouse) May 20, 2025