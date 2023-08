Todos morimos en la oscuridad (The Outwaters) tendrá su premier latinoamericana en México en la edición XXII de Macabro

Todos morimos en la oscuridad (The Outwaters) escrita y dirigida por Robbie Banfitch tendrá su premier latinoamericana en México en la edición XXII de Macabro, Festival Internacional de cine de horror de la ciudad de México que se celebrará del 15 al 27 de agosto.

La cinta se centra en cuatro amigos que se disponen a filmar un vídeo musical mientras acampan en el soleado desierto de Mojave. El viaje comienza como cualquier otro, pero enseguida descubren que algo no marcha bien. Ruidos inquietantes les acechan, y cuando una fuerza maligna se cierne sobre ellos, inicia un aterrador descenso a las profundidades de un abismo que podría destrozar sus almas.

“No me atrevo a decir mucho sobre la película misma, así que me limitaré a decir lo siguiente: si he hecho bien mi trabajo, debería poner los pelos de punta y provocar escalofríos, incluso a los fans más acérrimos del terror. Mi intención era crear una experiencia realista y gradual que llevara a los espectadores a un lugar en el que nunca hubieran estado, y más allá. Quería algo fascinante, oscuro y profundo”.

Robbie Banfitch

Todos morimos en la oscuridad (The Outwaters) se ha presentado en varios festivales como: The New Jersey Film Festival, Unnamed Footage Festival, Panic Fest, Chattanooga Film Festival, Galacticat Fantastic & Terror Film Festival, Philadelphia Unnamed Festival, The Dead of Night Film Festival, Lambertville Halloween Film Festival, Irish Film Institute’s Horrorthon y Dead and SudBuried.