The Paper: Primeros detalles del spin-off de The Office

La aclamada comedia The Office está de regreso… bueno, no exactamente, pero sí su universo. Peacock presentó sus primeros detalles de The Paper, una nueva serie spin-off ambientada en el mismo mundo de The Office.

¿Quiénes protagonizan The Paper?

En el primer vistazo publicado durante un evento de NBC Universal en Nueva York, se reveló al elenco principal de The Paper:

Domhnall Gleeson (Ex Machina, Star Wars) interpreta a un empleado idealista.

Sabrina Impacciatore (The White Lotus) será la editora en jefe del periódico.

Oscar Nuñez, quien interpretó a Oscar en The Office, regresa como parte del universo y ahora trabaja como contador en el periódico The Truth Teller.

Además, el reparto incluye a:

Chelsea Frei

Melvin Gregg

Gbemisola Ikumelo

Alex Edelman

Ramona Young

Tim Key

Aunque no todos los actores son ampliamente reconocidos aún, eso mismo pasó con The Office en sus inicios.

¿De qué trata The Paper?

La serie fue creada por Greg Daniels (creador de The Office US) y Michael Koman. Sigue al equipo del documental que grabó la vida en la oficina de Dunder Mifflin. Ahora, este equipo vuelve con una nueva misión: documentar lo que ocurre en un periódico local histórico de Toledo, Ohio, llamado The Truth Teller.

La historia gira en torno al intento por revivir el periódico, mientras los personajes luchan con las dinámicas laborales, conflictos editoriales y la llegada de un nuevo empleado con muchas ideas, pero poca experiencia.

El regreso de Oscar (Nuñez), ahora más amargado y desconfiado, genera un divertido choque con el equipo de filmación y sus nuevos compañeros.

¿Cuándo se estrena?

The Paper se estrenará en septiembre de 2025 por Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal.

¿Quién produce?

El spin-off cuenta con un equipo creativo de alto nivel:

Greg Daniels y Michael Koman, como creadores

Ricky Gervais (creador de The Office original) como productor ejecutivo

También participan Stephen Merchant, Howard Klein y Ben Silverman.

Con el regreso de Oscar y una nueva oficina repleta de rarezas, The Paper promete traer de vuelta el humor incómodo, sarcástico y muy humano que convirtió a The Office en un fenómeno global.

