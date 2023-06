Tenoch Huerta: acusado dos veces de abuso

María Elena Ríos denunció por abuso al actor Tenoch Huerta hace unos días, por lo que muchas mujeres mostraron su apoyo, entre ellas la actriz Fernanda Tosky y una reconocida ilustradora.

Te contamos los detalles a continuación

Tenoch Huerta fue acusado en redes sociales de “depredador sexual” por María Elena Ríos, reconocida y talentosa saxofonista oaxaqueña, lo cual desató testimonios de la misma índole. Fernanda Tosky relató que fue víctima del actor de “Black Panther: Wakanda Forever” hace siete años.

La actriz mencionó que no se atrevió a denunciarlo porque él era muy famoso, por lo que Fernanda Tosky no dio detalles de lo que vivió, pero recalcó que el comportamiento del actor no fue apropiado, “no fue de un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses, me lastimó y me sentí muy enojada”

Los comentarios negativos contra Fernanda Tosky de inmediato comenzaron a surgieren redes, aunque sin dar más detalle solo respaldó la denuncia de María Elena Ríos y mencionó que no es fácil hablar del tema, “Aveces pasa tanto tiempo y no quieres hablar del tema. Son cosas que te dejan muy expuesta. Es tu sexualidad, no es una salida al parque y pues pesa”

Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con el y repito en MI experiencia,no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses.

Me lastimo y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos. https://t.co/JxkdYxWVpX — Fernanda tosky (@FernandaTosky) June 11, 2023

Ilustradora habla de cómo Tenoch Huerta busca a sus víctimas

Tenoch Huerta no tardó en pronunciarse respecto a la denuncia de María Elena Ríos, argumentando que todo es una farsa y que emprenderá acciones legales contra la saxofonista, fue así que la ilustradora Sofía Weidner decidió mostrar su apoyo y revelar cómo opera el actor para buscar a sus víctimas.

“El señor Tenoch es de esos famosos que da follow a diestra y siniestra a mujeres en Instagram, para ver con cual pega, aprovechando su poder y su fama. No caigan con esta gente amigas. Me siguió a mi, siguió a otra amiga con la cual sí llegó a interactuar. Tengo otra amiga abusada por él, etc”

Después de estos testimonios queda en duda la credibilidad de Tenoch Huerta y aún es un misterio las repercusiones que tendrá para su carrera actoral, con el pasar de los días esperamos una resolución de esta situación y aplaudimos el valor de María Elena Ríos por alzar la voz.