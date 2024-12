TechDay y la Feria del Empleo!, ya vienen

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, anunció que el martes 10 de diciembre se realizará el TechDay y la Feria del Empleo en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE.

El alcalde precisó que el objetivo del TechDay y la Feria del Empleo es reunir a jóvenes, empresarios, estudiantes, cámaras de comercio y grandes empresas de tecnología para ofrecer empleo, capacitación y herramientas tecnológicas que fortalezcan a las micro, pequeñas y medianas empresas y potencien su crecimiento.

“En este TechDay que se va realizar el próximo martes, vamos a tener empresas como Microsoft, Zoho, Kavak y Petco, capacitando de manera gratuita a cientos de emprendedores, a micro y pequeños comerciantes, que se les van a acercar herramientas tecnológicas, para la actualización de sus negocios y que les permita potenciar su actividad económica”, señaló.

Felifer Macías agregó que estas acciones son principalmente para emparejar la cancha y que el progreso económico de Querétaro permeé a todos los habitantes por igual, ya sea con la capacitación para emprender o potencializar sus negocios, o bien para emplearlos en alguna de las 478 plazas laborales que ofrecerán las 20 empresas participantes en la Feria del Empleo.

El secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling Sánchez, explicó que el objetivo del TechDay es capacitar y proporcionar herramientas técnicas relacionadas con tecnologías a emprendedores y empresarios queretanos, para que las apliquen en sus negocios y mejoren sus servicios y capacidad productiva, esto a través de una serie de conferencias centradas en el uso de nuevas tecnologías, con temas como la inteligencia artificial aplicada a los negocios, el desarrollo de plataformas y aplicaciones, y las soluciones tecnológicas para la atención a clientes.

Durante el TechDay participarán por parte de Microsoft, Juan José Delgado, Director de Expansión Global de Nube y Enlace con Clientes, presentará la conferencia “IA para la competitividad: innovando modelos de negocio”. Mariano Segarra, Director de Servicio al Cliente de Kavak, abordará el tema “La experiencia del cliente en tiempos de la IA”. Héctor Rodríguez, Sr Scrum Master de Petco, ofrecerá la conferencia “A day in the life of a tech dev” (Un día en la vida de un desarrollador tecnológico). Finalmente, Fernando Sotelo, Director de Customer Success para LATAM de Zoho, impartirá la conferencia “Búsqueda de la madurez digital: la odisea empresarial moderna”.

En la Feria de Empleo se ofrecerán 478 plazas laborales de 20 empresas líderes del municipio. De estas, 207 son operativas, 119 técnicas y 152 profesionales, con salarios promedio de 15 mil pesos. Además, se ha convocado a 27 universidades para que sus estudiantes y egresados tengan la oportunidad de participar en el evento.