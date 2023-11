Salón de la Fama WWE, Tammy Lynn Sytch, sentenciada a 17 años de prisión

La exluchadora profesional e integrante del Salón de la Fama de la World Westring Entertainment (WWE), fue sentenciada a 17 años de prisión, pues bien se trata de Tammy Lynn Sytch de 50 años estaba acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y accidente vehicular.

Durante su etapa como luchadora profesional en los años noventa se produjo su primer estallido de WWE femenino de la manos de grandes iconos, como el caso de Lita, Trish Stratus o Mickie James fueron sus pioneras del mundo de la lucha libre para impulsar su carrera profesional.

De esta manera, Lynn ocasionó un accidente vehicular en las calles de Florida, Miami, lugar en el que fue arrestada a mediados de 2022, pues los reportes policiales y servicios de emergencia que atendieron a la exluchadora y al hombre de 75 años que perdió la vida en el lugar.

Ahora bien, Tammy Lynn Sytch, el 27 de noviembre de 2023, fue sentenciada a 17 años de prisión. Además el juez del condado de Volusia la sentenció bajo los cargos de: conducir bajo la influencia de alcohol y licencia suspendida.

Pero eso no es todo, también se le acusar por lesiones a una personas y otras tres por daños a la propiedad. Así que se le imputan ocho cargos y era la sexta vez que terminaba arrestado por oponerse ante la autoridades locales de Florida.

Happening Now: former WWE star & Hall of Famer Tammy Sytch is in court for sentencing. She pleaded no contest for a 2022 fatal crash where police say she was driving drunk. She faces up to 25 years in prison. @news6wkmg pic.twitter.com/lat4ZuSUZ8

— Molly Reed (@Mollyreednews) November 27, 2023