Susanna Gibson en polémica por un video sexual en vivo

Una candidata demócrata a la Asamblea General de Virginia, Estados Unidos, cuya contienda se vio sacudida por la revelación de ella y su esposo; pues bien, se realizaron transmisiones en vivo de sus relaciones sexuales donde siguió adelante con su campañas para las elecciones.

Asimismo, Susanna Gibson, una enfermera con dos hijos, compite contra un empresario republicano por la contienda de Virginia, además en contiendas sumamente competitivas que podrían determinar el balance del poder en la Asamblea General del Estado.

De este modo, Gibson ha ido ganando el apoyo de sus simpatizantes donde defiende el derecho al aborto en un estado, luego con la publicación de un videos trasmitidos en vivo en Chaturbate, un sitio web legal donde los usuarios pueden ver transmisiones en vivo con actividad sexual.

Virginia Democrat Susanna Gibson running for the House of Delegates is under criticism after videos were found of her performing sex acts with her husband for tips. pic.twitter.com/qMzaT4KK9z

— Daily Loud (@DailyLoud) September 13, 2023