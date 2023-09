Una ola de quejas por la nueva política de Unity

Pésimas noticias para los desarrolladores de juegos que no están contentos con la nueva política de Unity, ya que le costará una pequeño pago cada vez que alguien instale un juego creado con el motor de juego de Unity.

Ahora bien, Unity Runtime Fee y el nuevo modelo de precios se aplicará a los desarrolladores que lleguen a una cierta cantidad de instalaciones, además, tendrá una tarifa de tiempo de ejecución, donde se puede leer en parte del anuncio de Unity.

We only succeed when you succeed. Our 5% royalty model only kicks in after your first $1M in gross revenue, meaning that if you make $1,000,001 you owe us 5 cents. And this is per title!

Also, revenue generated from the Epic Games Store will be excluded from that 5% royalty. pic.twitter.com/OamPlB05FD

