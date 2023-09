Stray contará con un largometraje animado por Annapurna Animation

En 2022 se había dado a conocer el lanzamiento más interesante en la industria de los videojuegos Stray, el simpático juego de un gatito adorable. Así pues, un juego de exploración protagonizado por un michi donde tuvo un gran impacto en los videojuegos, ahora hará su debut en el cine.

A través de un comunicado, se dio a conocer que la franquicia de Blue Twelve Studio y Annapurna Interactive, donde dará el salto al séptimo arte con una extraordinaria película animada de Stray, hasta el momento se desconoce el lanzamiento a nivel mundial.

Además, la película corre por parte de Annapurna Animation, la rama del estudio desarrollador enfocada en producciones audiovisuales, de este modo, ya había realizado otro proyecto similar con el nombre de Nimona, película animada bajo el mando de Netflix que se estrenó el 30 de junio.

What's on the docket at Annapurna Animation? A 'Stray' movie based on the purr-fect video game and a new film from the director of 'Ice Age,' among other projects. We've got the exclusive details. https://t.co/y8rOz8DJVx

— Entertainment Weekly (@EW) September 5, 2023