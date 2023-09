Colapsa juego mecánico: Una tragedia

Ir a una feria es un momento de dicha y diversión sin embargo, todo cambió cuando colapsa juego mecánico en la India, dejando decenas de heridos y algunas personas que perdieron la vida.

En todos los países existen fiestas para celebrar algo referente a la religión, cultura o estilo de vida, en la mayoría de ellos van acompañados de fiestas, alegrías, juegos mecánicos, bebidas y más.

El problema de este tipo de “celebraciones” es que la mayoría no están reguladas por los organismos encargados de la seguridad de los que la utilizan y únicamente realizan estas actividades que rayan en la clandestinidad.

Así pasó en la India cuando el juego mecánico colapsó, desde la parte más alta cayó a gran velocidad azotándose en el suelo haciendo un impacto terrible para las personas que estaban “disfrutando” la atracción.

Incluso en algún momento algunos internautas llegaron a decir que se trataba de algo que sucedió en Zacatecas, México, sin embargo solamente se trataba de una terrible confusión o de una fake news.

La falta de trabajo fijo en los países en desarrollo como México o la India hace que las personas tengan que optar por tener esta clase de empleos, donde no cuentan con la capacitación ni tampoco los conocimientos como para tener esa responsabilidad tan grande de “cuidar” de miles de personas en sus atracciones y en ocasiones con tal de ahorrar algo de dinero terminan prefiriendo eso a aspectos de seguridad más sofisticados.

¡Estas actividades sin lugar a dudas se deben de regular!

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022