Sound of Freedom: Inversionista de la película, arrestado por secuestro de menores

Es lamentable saber que Fabian Marta, uno de los inversionistas de la exitosa película “Sound of Freedom”, que denuncia el tráfico de menores, ha sido detenido por secuestro de menores. Toda una hilaridad.

Según la policía metropolitana de San Luis, Misuri, Marta, de 51 años, fue acusado de “delito grave de secuestro de menores” el 21 de julio y fue detenido el 23 de julio. En caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

Es importante mencionar que Fabian Marta había apoyado la película a través de una campaña de crowdfunding y su nombre apareció en los créditos finales junto con otros inversionistas.

“Sound of Freedom” narra la historia de un agente federal decidido a rescatar a una niña que está siendo mantenida cautiva.

La película cuenta con un destacado elenco que incluye a Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp, bajo la dirección de Alejandro Monteverde. Sin embargo, este hecho reciente y la detención de Marta podrían generar interrogantes y preocupaciones respecto a su participación en el proyecto cinematográfico.

Justo antes del estreno en México

Hasta el momento ningún productor de la película “Sound of Freedom” ni ningún ejecutivo de Angel Studios se haya pronunciado sobre la detención de Fabian Marta por el delito de secuestro de menores. Marta ha sido liberado bajo palabra tras pagar una fianza de $15,000 dólares, pero deberá enfrentar la corte el próximo 28 de agosto, solo tres días antes del estreno de la película en cines de México.

Es cierto que la película “Sound of Freedom” había logrado un impresionante éxito en Estados Unidos y había generado muchas reacciones positivas del público, lo que la hacía un tema de conversación destacado. No obstante, el reciente escandalo ha empañado su reputación y ha llamado la atención de muchas personas, pero desafortunadamente, no por las razones adecuadas.

Falta esperar y ver la reacción de la gente en México, donde gran parte de la taquilla genera su mayores ganancias a nivel mundial.