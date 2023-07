Sound of Freedom: el éxito de verano

Sound of Freedom un proyecto religioso protagonizado por Jim Caviezel que ha generado un gran impacto en la recaudación del fin de semana.

Sound of Freedom es un thriller religioso protagonizado por Jim Caviezel, reconocido por su papel en ‘La Pasión de Cristo’. La película, que se basa en un bulo sobre el tráfico sexual de niños, se ha convertido en una sorprendente sorpresa en taquilla. Después de seis días de su estreno el Día de la Independencia, logró recaudar una impresionante suma de 40 millones de dólares, generando 14.2 millones en su primer día.

Durante el fin de semana, la película sumó otros 18.2 millones de dólares, lo que le permitió ubicarse en el tercer lugar de la lista de taquilla nacional y afectar el desempeño de ‘Indiana Jones y el Dial del destino’. A pesar de que Sound of Freedom se proyecta en 2,850 salas de cine en América del Norte, mientras que la secuela de Indiana Jones se exhibe en 4,600 salas, la película ha logrado un promedio de asistencia muy alto.

Éxito de ultraderecha

Angel Studios, el estudio independiente que respalda la película ‘Sound of Freedom’, está liderado por Brandon Purdie, un mormón que ha financiado películas que buscan legitimar el origen del movimiento religioso. Este enfoque no es nuevo, y ‘Sound of Freedom’ se ha convertido en uno de los estrenos más significativos en el género de películas basadas en la fe en los últimos tiempos. Otras películas financiadas por Angel Studios, como ‘Jesus Revolution’, que alcanzó los 53 millones de dólares de recaudación, ‘Breakthrough’ y ‘I Can Only Imagine’, también han tenido un impacto notable en el público.

El éxito de ‘Sound of Freedom’ confirma que las películas dirigidas a audiencias religiosas en Estados Unidos se han convertido en un negocio sólido. En este caso, grupos de medios conservadores han respaldado la película, que ha sido parcialmente financiada mediante crowdfunding.

La sede de Angel Studios en Utah ha empleado enfoques promocionales no convencionales, como una aplicación que permite a las personas comprar boletos y luego donarlos a aquellos que no pueden pagar el precio de entrada. Estas estrategias han contribuido al éxito y la difusión de la película entre su público objetivo.