Fatal accidente en Nepal, donde una familia mexicana murió en el Monte Everest  

Este martes 11 de julio se dio a conocer el accidente aéreo ocurrido en Nepal en el cual perdieron la vida una familia mexicana y el piloto; la causa del accidente, que se produjo en la zona de Likkhu, al norte de Katmandú, la capital del país está siendo investigada por las autoridades.

De acuerdo con la información de la Embajada de México en India, un helicóptero que transportaba a cinco personas y al piloto se accidente cerca del Monte Everest, debido al siniestro, toda la tripulación que viajaba de la aeronave perdió la vida.

Por otra parte, las autoridades recuperaron los cuerpos de los síes personas, además la aeronave era operada por la empresa Manang Air, de la misma manera, esta empresa es especializada en volar a turista para conocer los picos de la cordillera del Himalaya y el Everest.

📰 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 (𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞)

En relación al trágico accidente ocurrido hoy en Nepal (regarding the tragic helicopter crash that occurred today in Nepal). pic.twitter.com/hHtp5cVpgc

— Embassy of Mexico in India 🇲🇽 (@EmbaMexInd) July 11, 2023