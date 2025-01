Sony elimina el uso de PSN en Marvel’s Spider-Man 2 de PC

El año pasado, Sony hizo obligatorio el uso de una cuenta de PSN para sus juegos en PC. Esto no fue del agrado de los usuarios de esta plataforma. Por lo que Sony anuncio que Marvel’s Spider-Man 2 no necesitará de una cuenta de PSN en PC desde ayer.

Si bien Sony no ha eliminado por completo la presencia de las cuentas de PSN en PC, ahora esto es solo una opción. Aquellos que no quieran, simplemente pueden disfrutar de sus juegos sin la necesidad de registrar una cuenta adicional. Sin embargo, todos los que sí cumplan con este requerimiento obtendrán contenido estético adicional.

Contenido adicional en Marvel’s Spider-Man 2

En el caso de Marvel’s Spider-Man 2, al usar la cuenta de PSN en PC obtendrás el traje negro de Spider-Man 2099 y el traje de Miles Morales 2099 antes de tiempo, pero si no quieres hacer esto, podrás conseguir la skins con tan solo jugar. En el caso de Horizon Zero Dawn Remastered, recibirás la vestimenta de Nora Valiant.

Contenido adicional en God of War: Ragnarok

En God of War Ragnarok, una cuenta de PSN permite a los jugadores desbloquear la armadura del oso negro de Kratos en el primer cofre de objetos perdidos en el Reino, en lugar de esperar hasta New Game Plus, y también hay un paquete de recursos que contiene 500 Hacksilver y 250 XP. The Last of Us Part 2 Remastered, por su parte, desbloquearás un diseño de Ellie inspirado en la chaqueta de Jordan, la protagonista de Intergalactic: The Heretic Prophet, así como 50 puntos adicionales para activar funciones extra y desbloquear extras.

Conclusión

La decisión de Sony de hacer opcional el uso de una cuenta de PSN en PC es un paso importante para mejorar la accesibilidad y satisfacción de los jugadores. Al eliminar esta restricción, permite que más usuarios disfruten de títulos como Marvel’s Spider-Man 2 sin limitaciones regionales. Aunque la vinculación con PSN seguirá ofreciendo recompensas adicionales, ahora los jugadores tienen la libertad de elegir sin que esto afecte su experiencia de juego. Este cambio demuestra que Sony está respondiendo a las críticas y adaptándose a las necesidades del mercado.

