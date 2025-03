Sony anuncia control de The Last of Us edición especial para PS5

Sony ha anunciado el lanzamiento de un control inalámbrico DualSense de edición especial inspirado en The Last of Us, una de sus franquicias más icónicas. Este accesorio, diseñado en colaboración con Naughty Dog, presenta un diseño especial con símbolos clave de la saga y estará disponible en cantidades limitadas.

Un diseño inspirado en la historia de Joel y Ellie

El control presenta un acabado en negro brillante con símbolos impresos que representan elementos esenciales de The Last of Us Part I y Part II. Entre los diseños más destacados se encuentran:

La luciérnaga, símbolo de la resistencia en la historia.

La polilla, vinculada a Ellie y su tatuaje característico.

El lobo, que hace referencia a los WLF, un grupo clave en la segunda entrega.

Neil Druckmann, director creativo de la saga, explicó que el objetivo de este diseño era capturar la esencia de la serie y rendir homenaje a sus personajes. Megan Mehran, diseñadora gráfica de Naughty Dog, también participó en el proceso de creación, asegurándose de que el control reflejará la estética única del universo postapocalíptico de la saga.

Fecha de lanzamiento y dónde comprarlo

Sony aún no ha revelado el precio exacto ni la fecha de lanzamiento, pero ha confirmado que las reservas comenzarán pronto en minoristas seleccionados. La compañía recomienda a los fans estar atentos al blog oficial de PlayStation para más detalles sobre su disponibilidad.

En México, es muy probable que el DualSense se pueda comprar en Amazon, GamePlanet y otros distribuidores oficiales de PlayStation.

Un gran año para The Last of Us

Este anuncio llega en un momento clave para la franquicia, con varios lanzamientos importantes en camino:

The Last of Us Part II Remastered llegará a PC el 3 de abril de 2025 a través de Steam y Epic Games Store.

La segunda temporada de la serie de HBO debutará el 13 de abril de 2025 en HBO y Max.

El control de The Last of Us Edición Limitada se suma a la creciente lista de DualSense especiales lanzados para PS5, incluyendo los de Helldivers 2, Hogwarts Legacy, Final Fantasy XVI, Spider-Man 2 y Astro Bot. Sin duda, este nuevo accesorio será un objeto de colección muy deseado por los fans de Naughty Dog.

