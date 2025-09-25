Serie donde sale el papá de Malcolm: el drama que supera a Breaking Bad

Cuando hablamos de Bryan Cranston, la mayoría piensa de inmediato en Walter White de Breaking Bad o en el hilarante Hal, el papá de Malcolm en la recordada comedia Malcolm in the Middle. Sin embargo, más allá de estos papeles icónicos, el actor estadounidense demuestra nuevamente su versatilidad en una producción que ha conquistado a la crítica y a la audiencia: Your Honor, disponible en Paramount Plus.

¿De qué trata la serie donde sale el papá de Malcolm?

Your Honor es un drama legal y thriller psicológico que coloca a Cranston en la piel de Michael Desiato, un juez respetado de Nueva Orleans. La historia comienza cuando Adam, su hijo adolescente, se ve involucrado en un trágico accidente de atropello y fuga. El problema se intensifica al descubrir que la víctima era el hijo de un poderoso mafioso local, lo que obliga a Michael a tomar decisiones que pondrán a prueba no solo su ética profesional, sino también sus principios como padre. La serie plantea preguntas incómodas: ¿hasta dónde puede llegar un padre para proteger a su hijo? ¿Se justifica quebrar la ley en nombre del amor y la lealtad familiar? Estas interrogantes convierten a Your Honor en una obra que trasciende la típica narrativa judicial para convertirse en un análisis profundo sobre la moralidad, la justicia y el costo de nuestras decisiones.

Bryan Cranston: más allá de Breaking Bad y la serie donde sale el papá de Malcolm

Para quienes buscan una serie donde sale el papá de Malcolm en un registro completamente distinto al de la comedia, Your Honor es la respuesta. Cranston entrega una actuación cargada de tensión y vulnerabilidad, mostrando su capacidad de pasar de la comedia ligera al drama más oscuro con una naturalidad que pocos actores logran. Su interpretación de Michael Desiato recuerda por momentos a la transformación que vivió como Walter White en Breaking Bad, pero esta vez bajo un contexto judicial, donde la ley y el crimen se entrelazan de forma brutal.

Ficha técnica de Your Honor

Título: Your Honor

Género: Drama, Thriller

Creador: Peter Moffat

Elenco principal:

Bryan Cranston como Michael Desiato

Hunter Doohan como Adam Desiato

Michael Stuhlbarg como Jimmy Baxter

Hope Davis como Gina Baxter

Carmen Ejogo como Lee Delamere

Isiah Whitlock Jr. como Charlie Figaro

Sofia Black-D’Elia como Frannie

País de origen: Estados Unidos

Idioma: Inglés

Dónde ver: Disponible en Paramount Plus

¿Por qué deberías ver Your Honor en Paramount Plus?

Combina el suspenso de un thriller con la profundidad emocional de un drama familiar.

Muestra a Bryan Cranston en una de sus interpretaciones más sólidas desde Breaking Bad.

Ofrece una historia con giros sorprendentes que mantienen la tensión de principio a fin.

Si buscas una serie donde sale el papá de Malcolm y quieres descubrirlo en un rol totalmente diferente, Your Honor es la opción ideal. Con un guion inteligente, un elenco de primer nivel y la magistral actuación de Bryan Cranston, se consolida como una de las mejores producciones disponibles en Paramount Plus.