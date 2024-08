Semana de la Lactancia Materna en IMSS Querétaro

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro lleva a cabo la feria de la lactancia materna.

En la explanada del Hospital General Regional (HGR) No. 1, se realizó una feria en la que mujeres y hombres fueron informados, a través de pláticas de promoción del autocuidado de la salud, los beneficios, nutrición, mitos y realidades, entre otros.

La titular del IMSS en Querétaro, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, agradeció a las madres y padres presentes en el evento, por su entusiasmo en aprender sobre la importancia de la lactancia materna.

La primera vacuna del recién nacido

“La leche materna, además de ser la primera vacuna que protege al recién nacido de diversas enfermedades, tales como: estreñimiento, cólicos, infecciones, diarrea, sobrepeso y obesidad, también favorece el desarrollo psicomotor, coeficiente intelectual y autoestima”, expresó.

Destacó que el IMSS en Querétaro está comprometido con fomentar la lactancia materna, por lo que cuenta con cuatro lactarios para beneficio de las mamás, los cuales se encuentran en Hospital General Regional HGR No. 1 y No.2, Hospital General de Zona HGZ No. 3 y en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 13.

Por otro lado, la doctora Elia Yunuén Reynoso Navarrete resaltó que las mujeres de todo el mundo tienen derecho a recibir un asesoramiento respetuoso sobre lactancia materna por el personal de salud capacitado y a sentirse apoyadas por las leyes como la licencia de maternidad.

“Valoremos a las madres que amamantan y asegurémonos de que reciban el apoyo que necesitan, este apoyo se presenta de diversas formas, desde el personal que atiende; es un orgullo que este hospital y el IMSS formen parte de un constante y sólido apoyo para cerrar esta brecha”, finalizó.

El IMSS en Querétaro reafirma su compromiso con las personas derechohabientes, por lo que mantiene continua promoción de este acto de amor.

