Directora de Gobierno de Qro. se va de pinta; Kuri ofrece investigar

La directora de Gobierno del estado de Querétaro, Cristina Niño de Rivera, subió hace unos días un video a sus cuentas en redes sociales donde confesó que se “echó la pinta” y no atendió a ciudadanos que buscaban hablar con ella, pero hoy el gobernador Mauricio Kuri González reprobó la acción y garantizó que se investigará el asunto.

El mandatario dijo que este tema lo investigará el Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo estatal para determinar alguna posible sanción.

Solo el gobernador tiene su lugar seguro

Recordó que el único que tiene su lugar seguro es él como gobernador y que el resto de sus funcionarios se la juegan todos los días, los cuales deben dar resultados.

Cabe recordar que en el video, la funcionaria explicó que huyó de su lugar de trabajo para no atender a la ciudadanía durante el último día para refrendar licencias para el almacenaje, venta, consumo y porteo de bebidas alcohólicas.

“Hoy hui de la oficina porque ya saben, es último día para refrendar, entonces de repente todos son como de ‘no, es que se me olvidó, y es que el tiempo y por favor, me comprometo’ y no, los requisitos son los requisitos, pero me da mil risa porque hay mucha gente que no sabe que yo soy la directora de Gobierno y pues me ven chiquita o no sé. El punto es que literal no saben cuánta gente pasó enfrente de mí y le decían a Ana Liz ‘quiero hablar con la maestra, y yo ahí al ladito, pero obvio nunca se imaginan a una mujer joven’”, comentó en su posteo.

Tras el bochornoso mensaje en redes, la todavía funcionaria debió bajar el posteo y este viernes se disculpó, también a través de redes sociales, con una carta dirigida a la población, a la que le echó la culpa porque “sus declaraciones fueron sacadas de contexto”.

Habrá que esperar la determinación del Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo estatal y saber si solo sancionarán a la funcionaria o es cesada del cargo que ostenta.

