Sean “Diddy” Combs se encuentra prófugo de la justicia de EE.UU 

Las autoridades en Estados Unidos allanaron dos mansiones en Los Ángeles y Miami, asociada al famoso rapero Sean “Diddy” Combs. Donde los agentes federales de investigación de Seguridad Nacional y otras autoridades como parte de una investigación en curso sobre tráfico sexual.

Además no está claro si el rapero Combs fue objetivo de la investigación, pero los funcionarios de Nueva York continúan trabajando con este caso. De esta manera, se ejecutaron acciones policiales como parte de una investigación en curso, con la asistencia de HSI Los Ángeles, HSI Miami.

Mientras el portavoz de la oficina del fiscal federal de Manhattan, Nueva York, de momento declinó hacer algunos comentarios sobre el paradero de Combs. Así mismo, los abogados del rapero y otros representantes en busca de comentarios no fueron respondidos de inmediato ante la investigación.

🚨 JUST IN: Sean “Diddy” Combs’ Homes RAIDED by Homeland Security

The properties in Los Angeles and Miami have been raided by HEAVILY armed federal agents in relation to a sex trafficking probe

Multiple people were seen on camera being taken out of the home in Los Angeles in… pic.twitter.com/uolWgFU2Kx

— Nick Sortor (@nicksortor) March 25, 2024