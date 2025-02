Se ha lanzado nuevo tráiler de Cómo entrenar a tu dragón

Universal ha lanzado el primer tráiler oficial de Cómo entrenar a tu dragón, que dura más de 2 minutos y nos ofrece un vistazo más detallado de esta esperada película. En este tráiler, se confirma que la nueva versión será una adaptación casi idéntica a la película animada original, al estilo de los remakes en acción real de Disney.

Los dragones

Una de las características más destacadas desde el inicio de Cómo entrenar a tu dragón es el diseño de los dragones, y el tráiler ha dejado claro que los creadores han logrado capturar la esencia de los dragones de la versión animada de manera impresionante y realista. Aunque no todos los dragones han sido revelados, el diseño de Chimuelo ha sido particularmente elogiado por los fanáticos de la saga.

¿De que trata?

La trama sigue a Hipo, un joven vikingo hijo de un clan que ha estado en guerra con los dragones. Sin embargo, su vida da un giro cuando, por accidente, se encuentra con Chimuelo, un dragón Furia Nocturna, con el que forma una amistad inesperada. Esta relación cambiará la forma en que la sociedad vikinga ve a los dragones y revelará su verdadera naturaleza.

Sobre el reparto

El elenco de Cómo entrenar a tu dragón incluye a varios jóvenes actores, algunos ya conocidos y otros que debutarán con la película. Entre ellos se encuentra Mason Thames, actor de El Teléfono Negro, Gerard Butler, conocido por su papel en 300 y Geo-Tormenta, quien también fue la voz de Hipo en las películas animadas; Nico Parker, quien participó en Dumbo y The Last of Us; Julian Dennison, conocido por su papel en Deadpool 2, entre otros más.

Conclusión

El tráiler de Cómo entrenar a tu dragón ha generado grandes expectativas, prometiendo una adaptación fiel con dragones realistas y un enfoque en la amistad entre Hipo y Chimuelo. Con un elenco talentoso, busca cautivar a nuevos espectadores y a los seguidores de siempre.

