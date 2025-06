Rufus: Guía completa para crear USB Booteable paso a paso

¿Alguna vez te has encontrado en un aprieto informático? Un ordenador que no arranca, la necesidad de instalar un nuevo sistema operativo, o quizás quieres probar Linux sin tocar tu instalación actual. En esos momentos, un simple pendrive USB puede convertirse en tu salvación, siempre y cuando esté preparado para la tarea. Hablamos de crear una unidad USB de arranque, o como se le conoce en el argot, un USB booteable. Y si hay una herramienta que destaca por encima de las demás para hacer esto de forma rápida y fiable en Windows, esa es sin duda Rufus.

Qué es Rufus y por qué es tan querido

No dejes que su nombre, que podría sonar a personaje de dibujos, te engañe. Rufus es una pequeña pero matona utilidad software gratuita que nació en diciembre de 2011. Su misión inicial fue ofrecer una alternativa superior a la anticuada HP USB Disk Storage Format Tool, y vaya si lo logró. Se ha ganado el cariño de la comunidad por su eficiencia y su increíble ligereza. Piensa que apenas pesa 1 MB, ¡menos que una foto de alta resolución! Y lo mejor es que puedes llevarlo en cualquier USB y usar su versión portable sin instalar nada. Es tu navaja suiza digital para crear medios de instalación USB a partir de imágenes ISO de casi cualquier sistema operativo que te venga a la cabeza: Windows (desde Windows 7 hasta el mismísimo Windows 11), docenas de distribuciones de Linux, herramientas de rescate, utilidades de bajo nivel como FreeDOS, e incluso para actualizar la BIOS o firmware. Es un maestro dando formato a tus unidades en los sistemas de archivos que necesites (FAT32, NTFS, exFAT), adaptándose a casi cualquier escenario de arranque que puedas encontrar. Gracias a su licencia GPLv3, Rufus es un ejemplo de software libre en su máxima expresión: puedes descargar Rufus y usarlo sin coste alguno, e incluso modificarlo si tienes los conocimientos necesarios.

Rufus paso a paso

Usar Rufus es sorprendentemente sencillo, incluso si no eres un experto. Te guío por los pasos clave:

Descarga Rufus : Ve a su sitio web oficial (rufus.ie) o a su repositorio en GitHub para obtener la última versión estable . Tienes la opción normal o la versión portable de Rufus .

: Ve a su (rufus.ie) o a su repositorio en para obtener la última . Tienes la opción normal o la . Conecta tu USB : Inserta el pendrive en el ordenador. ¡Ten en cuenta que se borrará todo lo que haya dentro!

: Inserta el pendrive en el ordenador. ¡Ten en cuenta que lo que haya dentro! Ejecuta Rufus : Abre el programa (quizás como administrador si Windows te lo pide). Debería reconocer tu unidad USB al instante en el desplegable “Dispositivo”.

: Abre el programa (quizás como administrador si Windows te lo pide). Debería reconocer tu al instante en el desplegable “Dispositivo”. Elige tu Origen: En “Elección de arranque”, selecciona la opción “Disco o imagen ISO.

Carga la Imagen ISO : Haz clic en el botón “SELECCIONAR” y busca en tu PC el archivo .ISO del sistema operativo (como una ISO de Windows 10 o tu distribución de Linux favorita) o la utilidad que quieres grabar. Puedes incluso descargar la ISO de Windows 11 directamente desde Rufus en algunos casos.

: Haz clic en el botón “SELECCIONAR” y busca en tu PC el archivo .ISO del (como una o tu distribución de favorita) o la utilidad que quieres grabar. Puedes incluso directamente desde en algunos casos. Configura las Opciones: Rufus es inteligente y configurará la mayoría de las opciones por ti (como el esquema de partición – MBR o GPT – y el sistema de destino – BIOS o UEFI) basándose en la ISO seleccionada. Si necesitas ajustar el sistema de archivos (la opción exFAT es muy versátil y elimina límites de tamaño) o explorar las “Propiedades avanzadas”, hazlo con cuidado si no estás seguro.

es inteligente y configurará la mayoría de las opciones por ti (como el esquema de partición – o – y el sistema de destino – BIOS o UEFI) basándose en la ISO seleccionada. Si necesitas ajustar el sistema de archivos (la opción es muy versátil y elimina límites de tamaño) o explorar las “Propiedades avanzadas”, hazlo con cuidado si no estás seguro. ¡A Empezar!: Pulsa el gran botón “EMPEZAR”. Te recordará que los datos se perderán. Acepta.

Espera y Listo: Verás una barra de progreso. Cuando diga “LISTA”, significa que tu USB booteable está preparado para usarse. Expúlsalo de forma segura.

¡Y eso es todo! Ya tienes tu USB de arranque listo para instalar sistemas o solucionar problemas.

Trucos avanzados y solución de problemas comunes

Rufus no es solo para lo básico. Tiene ‘ases bajo la manga’, como la capacidad de preparar un USB de instalación de Windows 11 que ignora los requisitos de TPM y Secure Boot. Es una opción que aparece al cargar la ISO de Windows 11 y puede salvarte si quieres instalarlo en PCs que no cumplen esos requisitos, dándole una segunda vida a hardware más antiguo.

Pero incluso la mejor herramienta puede encontrarse con un bache. Si te topas con el temido ‘Error indeterminado durante el formateo‘, no entres en pánico. A menudo, la solución es simple: verifica que el pendrive USB no esté dañado, prueba a cambiar el sistema de archivos (a veces FAT32 da guerra, prueba NTFS o exFAT), o usa el ‘truco del almendruco’: con la USB conectada y Rufus abierto, pulsa Alt+L para forzar una re-detección y formateo diferente. Si el problema es que el PC no arranca desde la USB, revisa que la configuración de partición (MBR/GPT) y sistema de destino (BIOS/UEFI) que seleccionaste en Rufus coincidan con lo que espera tu BIOS/UEFI. Y si todo falla, la imagen ISO podría estar corrupta; intenta descargar la ISO de nuevo desde una fuente fiable.

Explorando otras opciones: Alternativas a Rufus gratis

Aunque Rufus es un peso pesado, el mundo del software libre ofrece otras excelentes herramientas para crear USB de arranque. Si quieres explorar o necesitas alguna funcionalidad específica, aquí tienes algunas alternativas a Rufus muy capaces:

Universal USB Installer Directo al grano y muy popular, especialmente para crear USB de arranque de Linux , aunque maneja bien Windows . Destaca por su interfaz sencilla y la velocidad al crear unidades.

Yumi Ideal si quieres un ‘todo en uno’. Yumi te permite crear un USB multiboot , es decir, meter varias imágenes ISO (diferentes sistemas, utilidades de rescate) en un solo pendrive y elegir cuál usar al arrancar. Es muy flexible y ligero, con versiones específicas para sistemas BIOS y UEFI.

Web: https://pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/

RMPrepUSB Para los que disfrutan con el control total. Es una herramienta potentísima con una gran cantidad de ajustes. No solo te permite crear USB de arranque , sino también gestionar particiones, recuperar archivos ¡y mucho más! Requiere más curva de aprendizaje, pero las posibilidades son inmensas.

Web: https://rmprepusb.com/

balenaEtcher Destaca por su diseño limpio y súper sencillo. Si buscas algo visualmente atractivo y que funcione en Windows, macOS y Linux con pocos clics, esta es una gran alternativa a Rufus. Perfecta para principiantes.

Web: https://etcher.balena.io/

Ya sea que necesites revivir un PC, instalar un nuevo sistema operativo o tener a mano una herramienta de diagnóstico, saber cómo crear un USB de arranque es una habilidad muy útil. Y con herramientas como Rufus o sus potentes alternativas legales y gratuitas, tienes todo lo necesario para hacerlo de forma segura y eficiente. ¡Manos a la obra y que tus pendrives booteables te salven de cualquier apuro digital!