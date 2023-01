Recomienda IMSS Querétaro buena higiene del sueño

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro recomienda a la población a tener una correcta higiene del sueño, a fin de evitar desarrollar patologías como obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

El doctor José Luis Bañales Vázquez, neurólogo adscrito al Hospital General Regional (HGR) No. 1, del IMSS en Querétaro, señaló que tener un sueño reparador es fundamental para mantener un sano estado de salud física y mental.

Del mismo modo, explicó que el tiempo de descanso es variable dependiendo de la edad y necesidades de cada persona.

Las horas recomendadas de descanso

En niños y adolescentes es recomendable dormir más de nueve horas, lo que permite tengan un crecimiento adecuado. Por otro lado, en adultos dormir entre siete y nueve horas es lo más adecuado.

Detalló que los beneficios de un buen descanso son: mayor concentración, una memoria con mayor capacidad, más energía, lo que nos permite favorecer las actividades diarias, así como el desempeño laboral o académico.

El especialista añadió que no descansar correctamente puede desencadenar episodios de inatención, dolores de cabeza,falta de concentración, episodios de irritabilidad, problemas de memoria, además de la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y problemas cardiovasculares.

“Si hay problemas de sueño acudan a valoración médica para que reciban apoyo y tratamiento, evitar automedicarse. Al mismo tiempo, una buena higiene de sueño, una alimentación saludable y realizar actividad física son fundamentales para un buen descanso y evita desarrollar otras enfermedades”, puntualizó.

Entre las medidas no farmacológicas para tener un sueño reparador están: evitar cenas abundantes, bebidas energéticas que contengan cafeína; establecer una hora para ir a la cama, que haya poco ruido y poca iluminación en la recámara, procurar no tener televisión, tabletas computadoras o teléfonos encendida cerca, no llevar trabajo a la cama, así como no tener una actividad física intensa.

Además, Bañales Vazquéz recomendó realizar una siesta al día, no mayor a treinta minutos, de lo contrario puede interferir en el ciclo ya prestablecido del sueño.

El IMSS emite estas recomendaciones para que la población cuide su salud preventiva.