DANA Cardanes amplía operaciones en Querétaro con una inversión de 400 mdp

El gobernador Mauricio Kuri González inauguró la ampliación de la empresa DANA Cardanes en Querétaro, consistente en una nave que contará con una línea de producción para Toyota, la cual representa una inversión cercana a los 400 millones de pesos y la generación de 110 empleos directos.

“Quiero dejar un mejor Querétaro del que me encontré, y no hay otra forma de hacerlo, si no es mediante la participación ciudadana, apostándole a que las empresas -que son las que dan los empleos-, nosotros solo damos las condiciones, sigan teniendo esta confianza en Querétaro”, apuntó.

Kuri González celebró la confianza de la compañía fundada en 1972 por el hecho de invertir en el estado y recordó que en Querétaro se cuenta con la mejor mano de obra para colaborar en este proyecto.

“La fábrica de sueños son las familias, que esa es la fábrica de sueños de todos los días. Y en Querétaro no solamente queremos soñar, queremos vivir nuestros sueños”, expuso.

Continuará la generación de áreas de oportunidad

Agregó que en su administración continuarán desarrollando estrategias, así como áreas de oportunidad y colaboración para fortalecer al sector automotriz, además de afianzar el despegue que llevará a Querétaro al siguiente nivel.

En su mensaje, el director de Operaciones de DANA Cardanes, Alejandro Sánchez Alvarado, detalló que, en la nueva nave, construida en 917 metros cuadrados, se instalarán tres líneas de producción, donde se producirán Flechas Cardán para uso en camionetas Toyota.

Destacó la ubicación privilegiada, la infraestructura logística y las políticas industriales que distinguen al estado, las cuales han motivado a que DANA fortalezca su capacidad de abastecimiento a una industria tan sólida como la automotriz.

“El clima propicio para la inversión se debe en gran medida a las políticas industriales del gobierno estatal que dan certidumbre a las empresas para alojarse y trabajar por el bien del estado”, resaltó.

Cabe señalar que este día dio arranque la primera de tres líneas de producción, que en conjunto darán una producción total anual de 545 mil unidades.