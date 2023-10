Radical: Una odisea educacional

Los cambios y las enseñanzas alternativas no siempre son bien vistas en los sistemas de educación, la disciplina y el respeto hacia una presencia de obediencia han destacado en un estancamiento de 100 años de mismas formas de aprendizaje esperando un cambio radical.

Todo comienza en la Primaria José Urbina López, señalada como la peor institución de educación básica de México. La causa del bajo rendimiento apunta al sistema tradicional de enseñanza, la falta de recursos y tecnología para búsqueda de información, además, de una región precaria en cuanto inseguridad y corrupción.

En esta historia real, Sergio Juárez Correa desafía las expectativas al incluir un método de aprendizaje alternativo, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico, aunque con un pequeño detalle, Sergio esta improvisando.

La violencia y la inseguridad es una parte fundamental de esta historia. Día a día los estudiantes, maestros y padres de familia, luchan por culminar sus labores de la mejor manera posible.

Buenos profes

En esta ocasión Eugenio Derbez interpreta al Profe Sergio, en una actuación muy atinada y fuera de su zona de confort, posiblemente siendo la mejor interpretación en su carrera actoral, dignificando a todos esos profesores que marcaron nuestra vida más allá de las aulas.

No todo el foco de atención se lo lleva el querido Derbez, las actuaciones de Jennifer Trejo en el papel de Paloma Noyola, Danilo Guardiola como Nico y la dulce Mia Solís como Lupita, son entrañables y captan de inmediato el cariño del publico, incluso llegando a derrochar algunas lagrimas.

Para la parte técnica es impresionante, con la creación de un tiradero de basura único para el filme, un sonido exquisito y una fotografía que retrata a México de la mejor y la peor forma dentro de un ambiente de cruda realidad.

Christopher Zalla es sublime en la dirección, el cineasta mostro los estereotipos mexicanos de delincuencia en la habitualidad de los estudiantes de Matamoros, con mucho respeto y realismo sin igual, sintiéndose todo muy natural a cada minuto de la película.

Causas de condición

Seguramente hay más genios de los que podemos imaginar, pero las causas que condicionan al éxito se encuentran presentes en todo el mundo. La precariedad, el no tener acceso a equipo de computo y los índices de pobreza extrema son los principales enfoques de Radical. Claro esta que Paloma Noyola resulto victoriosa en esta motivadora historia, incluso siendo llamada “The Next Steve Jobs” para la revista WIRED, pero no siempre y en la gran mayoría, no todos cuentan con esa suerte.

Radical deja el nombre de México en alto y a la vez nos hace comprender las inmensas áreas de oportunidad que carecemos como país, pero no hay duda del poderoso mensaje y gran motivación que infunde tras poco más de dos horas de visualización. Te aseguro que mínimo, de un nudito en la garganta no te podrás escapar.