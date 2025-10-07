Qué es un “Faje”: Guía completa para entender esta práctica sexual juvenil

Explorar la sexualidad durante la juventud es una etapa emocionante, pero a menudo complicada. El mundo parece llenarse de opciones, y la información, a veces, es limitada. En este contexto, surge el término “faje“, una expresión muy popular en México que describe uno de los primeros acercamientos a las relaciones sexuales. Si te preguntas qué es un faje y cómo se vive, esta guía te ofrecerá claridad sobre esta práctica tan común en la adolescencia y sus beneficios.

¿Qué es un faje? una definición clara

Básicamente, el faje se describe como una forma de relación sexual sin penetración donde los cuerpos se rozan mientras se mantiene la ropa puesta. Es una práctica que involucra besos apasionados y caricias que aumentan la tensión y la temperatura corporal. El término es coloquial en México; en otros países de habla hispana se le conoce como “enrollarse” (España) y en inglés como “petting”, que significa acariciar, por la similitud con las caricias a una mascota.

El Instituto Mexicano de Sexología señala que el faje es una de las muestras de afecto y cariño más populares entre los jóvenes del país, con una mayor prevalencia en el rango de edad de 12 a 21 años, lo que indica su papel como un paso importante en el descubrimiento de la intimidad física.

Los beneficios de practicar el faje en la juventud

El faje ofrece múltiples beneficios, especialmente para quienes están en la etapa de descubrir su sexualidad y no se sienten listos para el coito:

Exploración a tu propio ritmo: Permite a los jóvenes explorar sus deseos, gustos y lo que disfrutan o no, sin la presión de la penetración. Es una herramienta para el autoconocimiento sexual.

Menor riesgo de embarazo e ITS: Al no haber penetración, el faje reduce significativamente el riesgo de un embarazo no deseado y de infecciones de transmisión sexual (ITS), siempre y cuando se mantenga la ropa y se evite el contacto de fluidos. Sin embargo, es vital recordar que el riesgo, aunque bajo, no es cero si hay contacto de fluidos preeyaculatorios.

Desarrollo de la sensualidad: Fomenta el disfrute de las caricias, los besos y el contacto corporal, ayudando a desarrollar una sensualidad más global que no se centra únicamente en lo genital. Como destaca la académica Selma González Serratos, a las mujeres a menudo les gusta prolongar las caricias y el disfrute sensual.

Comunicación en pareja: Puede ser una excelente forma de mejorar la comunicación con la pareja, al expresar qué se siente bien y qué no, construyendo confianza y respeto mutuo.

Precauciones y mitos sobre el faje

A pesar de sus beneficios, es importante tener en cuenta algunas precauciones y desmentir mitos sobre el faje:

Ropa y seguridad: Es crucial tener cuidado con cierres, costuras y botones de la ropa para evitar lesiones. El objetivo es que sea una experiencia divertida y excitante, no dolorosa.

Ropa y seguridad: Es crucial tener cuidado con cierres, costuras y botones de la ropa para evitar lesiones. El objetivo es que sea una experiencia divertida y excitante, no dolorosa.

Fluidos corporales: Durante el faje, el cuerpo puede lubricar o liberar fluido preeyaculatorio. Es normal y una señal de excitación, pero no significa que deba haber penetración.

"Blue balls": Existe el mito de que los chicos pueden sentir dolor en los testículos si no eyaculan después de excitarse ("blue balls"). Aunque es una creencia popular, no está científicamente comprobada. Es importante que esta idea no se use como pretexto para presionar a la pareja a tener sexo.

El faje es una opción válida y segura para explorar la intimidad física, permitiendo a los jóvenes conocerse a sí mismos y a su pareja sin la presión de la penetración. Es una manera de disfrutar y divertirse, comprendiendo la importancia de la confianza, la comodidad y, sobre todo, la protección. Para más información, puedes consultar artículos en El Heraldo de México o en La Jornada, que abordan la sexualidad desde una perspectiva profesional.